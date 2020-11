Maradona sobre Ronaldo, Neymar, Zico: craques brasileiros analisados pelo ídolo argentino

O eterno ídolo argentino nunca escondeu sua admiração por jogadores brasileiros

Diego Maradona mexe com emoções e sempre será assim. Ao longo de sua vida, o maior ídolo da nunca escondeu o seu amor pelo futebol.

O eterno camisa 10 também teve que responder muitas vezes sobre sua opinião a respeito de alguns dos maiores craques do futebol mundial, inclusive os brasileiros.

Confira, abaixo, as opiniões que Maradona deu sobre alguns dos principais craques da história do futebol brasileira: de Pelé até Neymar.

Rivellino

O “Patada Atômica” foi, ao lado do argentino Bochini, o grande ídolo de Maradona antes de o craque argentino aparecer com grande destaque para o futebol.

“Sempre o menciono como um dos maiores e muitos se surpreendem. Não sei por que... Era a elegância e rebeldia dentro de um campo de futebol”, disse em sua autobiografia, “Yo soy el Diego de la gente”, de onde vem ba parte dos relatos abaixo.

Careca

“Um fenômeno e um amigo. Um dos melhores companheiros que tive na minha carreira”, escreveu sobre o brasileiro, que brilhou ao seu lado no .

Zico

“Um diretor de jogos. Deram para ele a (camisa) 10 de Pelé, e ele a vestiu sem problemas. Tinha a liderança dos grandes”.

Ronaldo Fenômeno

“O garoto é um grande jogador, mas agarrou o trem da fama”, escreveu em seu livro. Anos depois, com R9 já aposentado, Maradona disse o seguinte enquanto entrevistava Ronaldo para o seu programa de TV, De la mano del Diez: “Você foi o maior 9 que vi, sem dúvida nenhuma. Se não fossem as lesões, teria sido o maior jogador da história. Estou passando por cima de muitos jogadores muito bons, mas não tenho dúvidas. E você é uma grande pessoa também”.

Romário

“Tenho grande estima por ele”, escreveu. “Nunca tinha visto um definidor igual, o vi fazendo coisas incríveis dentro da área. Rapidíssimo, terrível”.

Edmundo

“É um louco, mas tem uma loucura linda. E é um jogador fantástico. Eu não concordei com o Batistuta, quando ele teve problemas com ele (Edmundo) porque ele viajou para o carnaval do Rio e desfalcou a por um jogo. Era algo que estava em seu contrato, porque assim são os brasileiros”, relatou em sua biografia.

Sócrates

“Além de ser um jogador diferente, também foi, como eu, um lutador pelos direitos do jogador”.

Falcão

“Um líder. Quando eu o via fora dos gramados, parecia um médico, mas quando colocava a chuteira sabia muito bem o que fazer com a bola. Foi campeão com a , o que não é pouca coisa”.

Neymar

“Eu sabia que o não ia ficar de braços cruzados. Depois de Rivaldo, Ronaldinho e Kaká, aparece esse Neymar, que diverte todo mundo. Eu fico encantado de vê-lo jogar”, disse em entrevista ao Marca em 2016.

Pelé

Maradona já foi de fã a rival de Pelé, e várias foram suas falas sobre o Atleta do Século.

“Eu queria ter visto ele se propondo, como eu fiz, a presidir alguma associação que defenda os direitos dos jogadores, que tivesse ajudado o Garrincha para não o deixar morrer na ruína, que lutasse contra todas as ações dos poderosos que nos prejudicam. Eu não me comparo a ele, sempre disse isso e volto a repetir”, disse em sua autobiografia.

Em sua última mensagem direcionada a Pelé, Maradona postou uma mensagem carinhosa na qual chamou o brasileiro de “Rei”.