Maradona, o maior a nunca vencer uma Champions League, segundo site inglês

Lista ainda conta com Ronaldo e Romário completando o pódio e Lewandowski à frente de lendas do futebol Europeu

Conquistar uma é um privilégio que poucos atletas têm na carreira. Até mesmo alguns dos maiores jogadores de todos os tempos nunca conseguiram levar a tão famosa “orelhuda”. Entre muitos nomes, o veículo britânico Sky Sports elegeu os maiores craques que nunca ganharam a competição.

O número um da lista foi Diego Maradona, que destruiu a seleção da na de 1986, da qual terminou campeão, com dois dos gols mais famosos da história do futebol. Primeiro com “a mão de Deus”, depois fazendo fila e driblando quase meio time antes de empurrar a bola para as redes.

O craque argentino jogou duas temporadas no e sete no , onde fez enorme sucesso, mas teve que se aposentar sem nunca ter conquistado a Champions.

Depois de Maradona aparece Ronaldo Fenômeno. O lendário camisa 9 jogou por Barcelona, e e teve chances de vencer o torneio, mas não conseguiu. Mas onde ele chegou mais perto de levar a “orelhuda” foi no time de galáticos do .

Na temporada 2003/04, o Fenômeno destruiu o Manchester United, em Old Trafford, pelas quartas de final da competição, mas o Real acabou caindo na semifinal para a .

Completando o pódio está outro brasileiro. Romário também foi um dos grandes camisas 10 da história do Barcelona, formando dupla de ataque ao lado de Stoichkov. Mas o centroavante não ficou muito tempo na Catalunha e resolveu retornar ao após ser eleito como melhor do mundo.

Talvez a grande surpresa da lista seja Robert Lewandowski, que aparece na frente de craques como Cantona, Matthaus, Ibrahimovic, Bergkamp, Bobby Moore e Totti.

Confira o top 15 abaixo:

1- Diego Maradona

2 - Ronaldo Fenômeno

3 - Romário

4 - Gianluigi Buffon

5 - Roberto Baggio

6 - Robert Lewandowski

7- Eric Cantona

8 - Lothar Matthaus

9 - Zlatan Ibrahimovic

10 - Dennis Bergkamp

11 - Bobby Moore

12 - Francesco Totti

13 - Patrick Vieira

14 - Sergio Aguero

15 - Gianfranco Zola