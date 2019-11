Maradona minimiza preocupações por saúde: "Mais vivo do que nunca"

O treinador do Gimnasia acalmou os temores sobre possíveis problemas de saúde e revelou querer que sua fortuna seja doada depois que morrer

Diego Maradona rebateu as afirmações de sua filha, que disse que estariam "matando ele de dentro para fora sem que ele perceba". Giannina Maradona é ex-esposa de Sergio Agüero, atacante do . Ela havia comparado com leões que são sedados em zoológicos para que se tire fotos com eles e ainda havia dito "rezem por ele".

O atual treinador do Gimnasia La Plata divulgou um vídeo no Instagram em que dizia que sua filha foi mal interpretada e que está tudo bem com sua saúde.

“Não estou morrendo, nada. Durmo tranquilamente porque estou trabalhando. Dói muito perder para o Estudiantes (por 1 a 0, no sábado passado). Não sei o que Gianinna quis dizer e o que interpretará. Sei que agora, enquanto envelheço, se preocupam mais com o que você deixa de fazer do que com o que está fazendo”, afirmou.

O ídolo argentino ainda completou dizendo que irá doar sua fortuna quando falecer: “E digo a todos que vou doar. Vou doar tudo o que fiz na vida quando morrer, mas não agora. Estou muito saudável”.