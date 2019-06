"Maradona me dizia barbaridades quando as coisas davam errado", relembra Simeone

Diego Simeone relembra a carreira na seleção argentina ao lado de Maradona e o último título da equipe, em 1993

Em entrevista à Fox Sports, Diego Simeone relembrou a carreira na seleção argentina, ressaltando os melhores e piores momentos como atleta da equipe nacional, além de revelar momentos com Diego Maradona.

"Eu tive a sorte de jogar com Maradona, e vocês não conhecem as atrocidades que ele me disse quando as coisas davam errado... ", e seguiu sem revelar quais foram as palavras do argentino.

“Dá lí para frente, segui a crescer. Quando você detém o olhar para si mesmo, é improvável que aconteça aquilo novamente. Quando a 'onda ruim' chegar, você tem que aguentar".

Simeone demonstrou otimismo com a situação atual da , que perdeu o jogo de estreia na para a . O treinador do ainda comparou o tempo no qual atuou com a Albiceleste, com os dias atuais, no qual o time não consegue erguer um troféu desde 1993, justamente com Simeone no elenco: "Ganhamos a Copa América em 93, que pareceu simples, mas não foi. Antes do 1991 havia passado alguns anos que a Argentina não vencia”.

A Argentina entra em campo nesta quarta-feira (19), precisando a todo custo vencer o para se manter viva na briga por uma vaga às quartas de final da Copa América. Lionel Messi e cia entram em campo às 21h30 (Brasília).