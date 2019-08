Maradona: "Gosto mais do Messi rebelde, em modo Maradona, do que quando não cantava o hino"

Ex-jogador revela que aprovou o comportamento do camisa 10 na Copa América

Lionel Messi foi punido pela Conmebol na sexta-feira (2), em função dos comentários de que a estava 'armada' para dar um título ao , com críticas à arbitragem e especialmente ao uso do VAR na competição. Mas Maradona, ídolo da Albiceleste, saiu em defesa do camisa 10 e elogiou sua postura em campo.

"Me pareceu um Messi em modo Maradona. O vi mais rebelde. Dizendo o que sente e ganhando em campo", disse o ex-jogador em entrevista ao Mundo Deportivo.

Assine o DAZN e tenha acesso ao melhor do futebol, ao vivo ou quando quiser: o primeiro mês é gratuito para você experimentar!

"Gosto mais desse Messi, que está com sua família, que se mostra com seu cachorro tomando uma cerveja, do que o Messi que criticavam porque não canta o hino", completou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

Após a vitória da sobre o , na disputa pelo terceiro lugar - duelo em que o camisa 10 recebeu cartão vermelho de forma polêmica após desentendimento com Gary Medel, Lionel Messi conversou com a imprensa na zona mista e disparou.

"Não há dúvida, a Copa está armada para o Brasil. Tomara que não influenciem o árbitro e o VAR. O tem equipe para brigar, mas vejo como algo difícil".