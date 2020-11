Maradona em filme: os documentários que retrataram a vida e a paixão por Diego

Carreira como jogador, treinador e a vida de Diego foram retratadas em diversas obras

O falecimento de Diego Maradona gerou comoção no mundo todo. Homenagens ao eterno ídolo argentino não faltaram e lances do craque foram reprisados aos montes nos canais de televisão ao redor do planeta.

Maradona teve uma carreira com altos e baixos entre 1976 e 2001, passando por gols históricos, títulos inesquecíveis, idolatrias e problemas extracampo. E muitos destes momentos foram retratados em documentários, filmes e séries.

Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir Maradona ou para aqueles que querem relembrar as histórias da vida do argentino, existem diversas produções cinematográficas que contam a vida do "Pibe de Ouro" por diferentes óticas.

Confira alguns documentários que contam as mais diversas histórias de Diego.

Armando a Maradona (2005)

O espanhol Javier Vazquez mergulhou na vida sofrida de Maradona em "Amando a Maradona". O documentário narra a origem humilde do jogador, de favelas de Buenos Aires ao sucesso mundial e várias polêmicas, como seu uso de drogas e seu tempo de reclusão em Cuba. O próprio jogador participa ao falar sobre a paixão dos fãs pela sua figura. Torcedores de diversas partes do mundo mostram suas homenagens ao craque.

Maradona, la mano di Dios (2007)

A produção ítalo-argentina retrata a história do jogador desde a sua infância até o infarto que sofreu em 2000. O ator italiano Marco Leonardi ("Cinema Paradiso" e "Era uma vez no ") foi o escolhido para dar vida a Maradona nas telonas nesta obra.

Maradona por Kusturica (2008)

O documentário conta a história do jogador, contada pelo olhar de um de seus fãs, o diretor bósnio Emir Kusturica. A produção franco-espanhola busca responder a seguinte pergunta: Maradona é realmente o melhor jogador de futebol do mundo? O filme também revela ligações interceptadas pela polícia italiana que levaram Maradona a julgamento na por porte e uso de drogas.

Maradona no México (2019)

Além de jogador, Maradona também foi treinador - sem o mesmo brilho que teve com a bola no pé. A minissérie documental da Netflix explora a passagem de Diego como técnico do time Dorados de Sinaloa, do México, em sete episódios. A produção retrata como Maradona tirou o Dorados da última posição do campeonato para brigar pelo acesso à elite do futebol mexicano, entre 2018 e 2019, mostrando a personalidade explosiva e emotiva que Maradona nunca escondeu.

Diego Maradona (2019)

O renomado cineasta britânico Asif Kapadia (vencedor do Oscar com o documentário "Amy") produziu um documentário para a HBO sobre o craque argentino a partir de mais de 500 horas de gravações, com muitas cenas inéditas até então. Kapadia também dirigiu o documentário "Senna". É a produção mais recente sobe Diego.