Maradona critica possível mundança para Copa do Catar : "Isso é futebol, não Super Bowl"

Argentino não gosta da possível mudança de 32 para 48 seleções para a Copa do Catar, em 2022

Diego Maradona voltou a dar declarações polêmicas. Desta vez, o alvo foi o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O argentino não gostou da possibilidade de a de 2022, no , ter o número de seleções ampliado de 32 para 48 e foi duro ao comentar sobre o assunto.

"Se Infantino quer fazer disto um show, é uma vergonha tentar imitar os norte-americanos. Isso é futebol, não Super Bowl", disse Maradona em entrevista coletiva após jogo do Dorados, sua equipe na segunda divisão mexicana.

O argentino disse ainda que Infantinno mudou de comportamento com ele e mandou recado ao presidente da Fifa. "Antes das eleições, sempre me chamava. Depois, não. Quero deixar claro que não sou seu empregado, sou técnico do Dorados e defendo o futebol. Caso Infantino queira falar, ele tem meu telefone. Não é necessário ninguém de intermédio para falar comigo".

"O que posso afirmar é que estou irritado, porque antes das eleições me foram prometidas algumas coisas que não foram cumpridas. Isso se chama trair as pessoas", completou.

Na última sexta-feira (15), o conselho da FIFA considerou aumentar o número de seleções para a Copa do Mundo do Catar, 2022. No entanto, não há decisão oficial sobre o assunto.