Além da sua carreira como jogador, a produção conta como sua vida pessoal influenciou sua carreira como atleta

Diego Armando Maradona terá sua história contada em uma série. Um dos maiores jogadores do futebol mundial ganhou uma produção inteira em sua homenagem - quase um ano depois após seu falecimento.

A nova série da Amazon Prime Video, que retrata a vida e a carreira de Maradona, se chama: 'Maradona: a conquista de um sonho'. Além da sua carreira como jogador, a produção conta como sua vida pessoal influenciou sua carreira como atleta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A produção liderada por Alejandro Aimetta, Guilermo Salmerón e Silvina Olschansky, foi filmada na Argentina, México, Uruguai, Espanha e Itália. A nova série conta com 10 episódios com uma hora de duração cada

Agora, a Goal te mostra onde, como e quando assistir a nova série sobre Diego Armando Maradona.

Onde assistir à série sobre o ídolo da Argentina?

O torcedor, para assistir a série sobre Diego Armando Maradona, terá que desembolsar apenas R$ 9,90 por mês e assinar o Amazon Prime Video.

O serviço de streaming da gigante Amazon, conta com um catálogo amplo de filmes, séries, documentários, e ainda, o assinante poderá assistir os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil pelo streaming - desembolsando um outro valor.

O assinante, que ainda curte futebol, poderá encontrar um catálogo recheado de séries e documentários sobre esse esporte, como All or Nothing: Manchester City, All or Nothing: seleção brasileira, Campo de Estrellas, e agora, Maradona: Conquista de um Sonho.

( Foto: Imagen: Amazon Prime Video)

Como assinar o Prime Video?

Para acessar o catálogo de filmes e série na Amazon Prime Video é simples e precisa de alguns simples passos (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5):

Crie sua conta da Amazon no site oficial da empresa, clicando AQUI . (pule para o passo 2 se você já tiver conta na Amazon) Logue em sua conta da Amazon, clicando AQUI . Comece seu teste gratuito de 30 dias da Amazon Prime Video, clicando AQUI - o serviço é renovado automaticamente ao fim do período de teste, por R$ 9,90 por mês, mas pode ser cancelado a qualquer momento. Preencha suas informações no formulário. Vá para o site oficial do Prime Video, clicando AQUI . Aproveite o conteúdo de filmes na Amazon Prime Video.

Quando estreia a nova série de Maradona?

A nova série do craque argentino estreou nesta sexta-feira (29) e já pode ser acessada no catálogo de filmes e série do serviço de streaming da Amazon. Neste primeiro momento foram liberados os cinco primeiros episódios da série.

Agora, os cincos episódios restantes desta temporada serão adicionados a cada semana, lembrando que o episódio seis e sete poderão ser assistidos no dia 5 de novembro. Enquanto os outros três serão liberados a cada sexta-feira da semana seguinte.