Maradona cometeu "La Mano de Dios" também na Itália... e o punido foi Zico!

Craque brasileiro relembra quando foi suspenso por quatro jogos após Maradona anotar um gol de mão pelo Napoli contra a Udinese

O famoso gol "La Mano de Dios" de Diego Maradona contra a , na de 1986, foi "treinado" pelo Pibe no Campeonato Italiano dois anos antes. Zico relembrou um duelo entre e em que o argentino anotou um gol de mão e as consequências daquele lance.

Assim como na Copa do Mundo, o gol de mão de Maradona contra a Udinese foi validado e o punido foi Zico, como o próprio Galinho relembra em entrevista ao jornal italiano Gazzetta Dello Sport.

"Foi em 1984, eu tinha acabado de chegar em Udine. Estávamos ganhando por 2 a 1 e ele fez o gol de empate. O jogo já estava no final quando acertaram o travessão e na sobra Diego antecipou o nosso goleiro e fez um gol com a mão", disse.

"O árbitro e o assistente não perceberam. Eu fiquei furioso e corri atrás do ábitro e disse: 'Parabéns, continue assim, você está muito bem'. Eu fui expulso e suspenso por quatro partidas".

Amigos desde que se enfrentavam na , Maradona veio ao na festa do retorno de Zico para o . E o relacionamento entre os dois craques rendia brincadeiras sobre o gol de mão do argentino com a camisa do Napoli.

"Eu sempre brincava com ele sobre este gol, eu dizia: 'Você treinou o 'La Mano de Dios' contra a gente'. E ele uma vez respondeu: 'Você é a parte boa do futebol, eu sou a ruim'".

Zico também foi questionado sobre o lugar de Maradona no futebol mundial. E o brasileiro não hesitou: "Maradona está entre os cinco melhores que eu já vi jogar: Garrinhca, Pelé, Diego, Cruijff e Beckenbauer".