Maracanã deve ter pelo menos 5 concorrentes para sediar final da Libertadores 2020

Além do estádio brasileiro, outras cinco cidades se candidataram para sediar a final, entre elas, duas são da Argentina

Com o novo modelo de decisão da final da Libertadores já implantado, o estádio do Maracanã agora é um dos candidatos a sediar a final da temporada de 2020, mas, para isso, o governo do Rio de Janeiro terá que superar uma dura concorrência.

Além do estádio brasileiro, outras cinco cidades querem receber o jogo de maior importância para as equipes da América do Sul. A Associação de Futebol da indicou duas cidades de deu país como candidatas, além de Quito, no e duas cidades colombianas, entre elas, Bogotá.

O novo modelo da Libertadores imita a final da , que é sempre agendada em um campo neutro. Este ano, a final será sediada em Santiago, no .

O governo do Rio de Janeiro já oficializou a candidatura do Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã para sediar a final do próximo ano, e a decisão será tomada apenas a partir do segundo semestre de 2019.

As equipes brasileiras que ainda estão na disputa do torneio neste ano são: -PR, , , , e .