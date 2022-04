Máquina de gols, recorde de Rony e invencibilidade: Palmeiras vive lua de mel na Libertadores

Dono da América nas últimas duas temporadas, o Palmeiras mostra a cada rodada da atual edição da Copa Libertadores que está muito forte para buscar o tricampeonato. Com mais uma grande atuação nesta quarta-feira (27), sobretudo no primeiro tempo, o time de Abel Ferreira não deu chances para o Emelec e venceu por 3 a 1 no Equador.

São três jogos e três vitórias no grupo A. A classificação para as oitavas de final já está bem encaminhada. E o Palmeiras não tem tido piedade dos seus adversários. Foram incríveis 15 gols marcados até aqui e apenas dois sofridos. Antes de bater o Emelec, a equipe alviverde tinha derrotado o Deportivo Táchira por 4 a 0 e o Independiente Petrolero por 8 a 1.

Com o resultado positivo diante do Emelec, o Palmeiras aumentou a sua invencibilidade atuando fora de casa no torneio continental para impressionantes 17 jogos. É a maior invencibilidade da história jogando como visitante. A equipe de Abel Ferreira soma 12 triunfos e cinco empates longe do Allianz Parque.

Considerando as duas finais dos últimos anos em campo neutro, esse retrospecto palmeirense aumenta para 19 partidas. O último revés do time paulista fora de casa pela Libertadores foi diante do San Lorenzo, por 1 a 0, em abril de 2019. Não há visitante mais indigesto do que o Palmeiras na competição.

A vitória sobre o Emelec nesta quarta-feira ainda foi muito especial para Rony. O atacante atingiu 13 gols pelo Palmeiras em todos os tempos na Libertadores, tornando-se o maior artilheiro do clube na história do torneio. Com o tento marcado no Equador, Rony deixou Alex, que possui 12 gols, para trás.

Na comemoração, Rony fez uma homenagem ao volante Jaílson, que recentemente sofreu uma grave lesão no joelho.

Atual bicampeão e com uma campanha impecável até agora, o Palmeiras vive uma verdadeira lua de mel com a Copa Libertadores da América.