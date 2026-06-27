Manuel Ugarte sofreu uma lesão aparentemente grave. O uruguaio sofreu uma queda feia com o joelho durante a partida da Copa do Mundo contra a Espanha e teve que ser retirado do campo em uma maca. Teme-se que seja uma lesão no ligamento cruzado.

O acidente com Ugarte, de 25 anos, ocorreu pouco antes do intervalo. O meio-campista do Manchester United correu em direção à bola e percebeu imediatamente que algo havia dado errado ao pousar a perna esquerda na grama.

Ugarte caiu no chão e precisou de atendimento médico. Por fim, foi retirado de campo em maca e substituído por Nicolás de la Cruz.

A partida não foi interrompida imediatamente e, com Ugarte no chão, a Espanha conseguiu marcar com Álex Baena, que viu seu chute escapar pelas mãos do goleiro Fernando Muslera, que cometeu um erro grave.

Naquele momento, a Espanha também estava com dez jogadores em campo. Mikel Oyarzabal aguardava na linha lateral após receber atendimento médico.