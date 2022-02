Manuel Neuer: qual foi a lesão do goleiro e por quanto tempo ele desfalca o Bayern

Goleiro e ídolo do atual campeão da Bundesliga, Manuel Neuer voltou aos treinamentos do Bayern de Munique. Neuer está fora dos gramados desde o jogo contra o Leipizig, no dia 5 de fevereiro.

O goleiro passou precisou passar por uma cirurgia no joelho no dia 6 de fevereiro, um dia após o jogo contra o Leipizig. Desde então, o Bayern fez três jogos obtendo uma vitória, um empate, e uma derrota.

A previsão é de que o goleiro possa ficar até seis semanas sem atuar, se recuperando da cirurgia. O progresso do goleiro tem sido positivo, porém, é provável que Neuer fique de fora do jogo de volta da UEFA Champions League, contra o RB Leipizig, no dia 8 de março.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, Neuer deu atualizações sobre a sua recuperação.

''Estou indo muito bem. Tudo está indo como planejado e estou fazendo um bom progresso.”

“Na reabilitação, costumo treinar duas vezes por dia. Antes e depois das sessões ainda faço tratamentos com os fisioterapeutas.'', disse Neuer.

O Bayern entra em campo no próximo dia 26, contra o Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga. Os Bávaros lideram o campeonato com 55 pontos.