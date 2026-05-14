"Manuel Neuer faz um retorno espetacular na Copa do Mundo de 2026"

Um retorno espetacular de Manuel Neuer à seleção alemã parece, de repente, mais próximo do que nunca. O técnico Julian Nagelsmann incluiu o goleiro de 40 anos na lista preliminar da Alemanha para a Copa do Mundo, composta por 55 jogadores.

Neuer encerrou oficialmente sua carreira internacional após o Euro de 2024. No entanto, nos últimos meses, surgiram novamente rumores sobre um possível retorno, em parte devido às suas excelentes atuações pelo Bayern de Munique.

De acordo com a Sky Sport, as conversas entre Neuer e Nagelsmann já estão em pleno andamento. O experiente goleiro teria até mesmo discutido concretamente um retorno como goleiro titular da Alemanha durante a próxima Copa do Mundo.

“Um retorno de Manuel Neuer à Copa do Mundo – possivelmente até mesmo como goleiro titular da Alemanha, ou pelo menos como goleiro reserva – é agora uma possibilidade muito concreta”, relata o jornalista Florian Plettenberg. “Há dias que estão ocorrendo conversas e trocas de telefonemas.”

A Federação Alemã de Futebol tinha até segunda-feira para entregar à FIFA uma lista preliminar de 55 jogadores. Somente os jogadores que constam nessa lista poderão, no final, ser incluídos na seleção definitiva de Nagelsmann para a Copa do Mundo.

Com isso, a chance de um retorno sensacional de Neuer de repente se tornou muito séria. Espera-se que Nagelsmann anuncie sua seleção definitiva em 21 de maio.

Neuer disputou até agora 124 partidas pela seleção alemã e se tornou um dos goleiros de maior sucesso da história da Alemanha. O ponto alto da carreira aconteceu em 2014, quando conquistou o título mundial com a Alemanha após a vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também se pronunciou nesta quinta-feira sobre o possível retorno de Neuer. “Vimos novamente nos últimos jogos que Neuer continua sendo um goleiro fantástico, mesmo aos 40 anos”, afirmou Hainer. “Fico sempre feliz quando os melhores jogadores participam de uma Copa do Mundo, mas, no fim das contas, isso é algo entre ele e Julian Nagelsmann.”

Na quarta-feira, também foi divulgado que Neuer está prestes a renovar seu contrato com o Bayern, que está chegando ao fim, por mais um ano, até meados de 2027.