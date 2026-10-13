Após a grave falha de Neuer no primeiro gol sofrido em Augsburg (2 a 2), no último fim de semana, quando o goleiro de 40 anos também não se saiu bem no segundo gol do FCA, surge imediatamente "a pergunta: Manuel Neuer perdeu a hora de encerrar a carreira?", questiona Slomka em sua coluna no Instagram, O segundo olhar.

O treinador de 59 anos foi o primeiro técnico de Neuer no futebol profissional, no FC Schalke 04. Em agosto de 2006, deu ao ex-goleiro da seleção alemã a oportunidade de estrear na Bundesliga e, pouco mais de dois meses depois, tornou o então jogador de 20 anos o titular absoluto da camisa 1 do S04.

"Confiei nele na época porque estava convencido de sua capacidade. Ali estava um goleiro extraordinário", ressalta Slomka, que hoje cobra franqueza absoluta no tratamento dado a Neuer: "Esse critério também deve valer hoje. A pergunta decisiva, portanto, é: quem tem força suficiente para dizer a um vencedor tão grande, na hora certa, quando é hora de parar?"

O Bayern de Munique deveria antecipar a troca de Neuer por Urbig?

Após a atuação muito infeliz em Augsburg, Neuer enfrenta discussões públicas sobre sua condição. O veterano, cujo contrato termina no próximo verão, deve encerrar a carreira após esta temporada. Jonas Urbig, 17 anos mais jovem, vem recebendo cada vez mais minutos em campo e sendo preparado de forma cada vez mais intensa para suceder Neuer no gol do Bayern. O ex-jogador da seleção alemã Steffen Freund, por exemplo, defendeu recentemente no Sky90 que a troca de Neuer por Urbig seja antecipada e aconteça "no mais tardar no segundo turno".

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No Bayern, os dirigentes, por sua vez, manifestam apoio a Neuer. "Manu cometeu um erro. Isso certamente já aconteceu uma vez ou outra ao longo das duas décadas em que ele joga futebol profissional. Por isso, não temos nenhuma dúvida em relação ao Manu", ressaltou o diretor esportivo Max Eberl na segunda-feira.

Mentor de Manuel Neuer: "Uma grande carreira não pode ser um passe livre"

Slomka, por sua vez, ponderou que "justamente a característica" que torna atletas tão bem-sucedidos como Neuer "grandes pode tornar tão difícil para eles parar. Campeões assim aprenderam a superar dúvidas, a desmentir críticos, a ultrapassar limites. Por que deveriam acreditar, justamente agora, que um limite é definitivo?" Segundo Slomka, é importante que os dirigentes do Bayern e também o técnico Vincent Kompany "avaliem com honestidade: o que Manuel oferece hoje? Do que o time precisa? E precisam dizer a ele qual é a resposta." Embora dois erros, evidentemente, não encerrem uma carreira, "uma grande carreira também não pode ser um passe livre", afirmou Slomka.

O fato de Urbig, e não Neuer, defender o gol do Bayern no jogo da Champions League contra o Viking Stavanger, na noite de terça-feira, não se deve ao desempenho, mas simplesmente ao fato de Neuer estar mais uma vez fora por lesão. "Manu sentiu algo no pé", explicou Kompany na entrevista coletiva de segunda-feira. O problema físico do goleiro eleito várias vezes o melhor do mundo não é especialmente grave, "mas não faz sentido corrermos esse risco", disse o técnico do Bayern.

Neuer já havia precisado ficar fora de vários jogos na temporada passada devido a alguns problemas musculares.