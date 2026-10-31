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Manuel Akanji mandou um recado claro aos companheiros da Inter antes do aguardado Derby della Madonnina deste sábado: a equipe não pode se dar ao luxo de começar mais uma vez em ritmo lento contra o rival da cidade, o Milan. O defensor suíço acredita que o Milan deve ser obrigado a conquistar cada oportunidade, enquanto os dois gigantes italianos se preparam para um confronto que pode ter grandes implicações na disputa pelo título.

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Derby della Madonnina vale muito

A Inter chega ao confronto de sábado na liderança da Serie A ao lado da Lazio. A equipe está invicta na temporada 2026-27, com 25 pontos conquistados em oito vitórias e um empate.

Já o Milan busca se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Bologna, a primeira da equipe no campeonato nesta temporada. Uma vitória da Inter abriria uma vantagem de 10 pontos sobre o rival da cidade e prejudicaria seriamente as chances do Milan na disputa pelo título.

Apesar do domínio no campeonato, a equipe de Cristian Chivu tem criado o hábito de sair atrás no placar e já conquistou 13 pontos após estar perdendo nesta temporada. Além disso, a Inter tem tido dificuldades nesse confronto recentemente: não venceu o Milan nos últimos sete jogos, com cinco derrotas e dois empates, desde abril de 2024.

“Não podemos sofrer gols fáceis”

Ao falar sobre a tendência da Inter de sofrer o primeiro gol, o defensor cobrou concentração total. “Não é fácil explicar. Não é que comecemos mal, mas às vezes cometemos erros e sofremos gols”, disse o jogador da seleção suíça à Sky Sport Italia. “Não podemos nos dar a esse luxo, especialmente contra os grandes times. Às vezes, podemos escapar, principalmente se os adversários não aproveitarem as chances que criam. Sabemos que não podemos começar assim contra o Milan, não podemos sofrer gols fáceis. Eles terão de trabalhar duro para marcar.”

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Questionado sobre o que é necessário para encerrar a sequência sem vitórias contra o Milan, ele afirmou: “A vontade de vencer. É isso que conta em um clássico. Temos de demonstrá-la desde o primeiro minuto e não apenas entrar com fome de jogo, mas com vontade de vencer. A mentalidade é o que impulsiona essa vontade.”

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Disputa pelo scudetto e calendário apertado

Embora uma vitória abra uma grande vantagem na tabela, Akanji mantém os pés no chão. “Ainda é cedo, mas, é claro, seria ótimo vencer esse jogo”, reconheceu. “Os times próximos de nós estão somando pontos, e será difícil permanecer lá em cima. Para nós, o clássico é um dos jogos mais importantes da temporada. Queremos conquistar os três pontos.

“No ano passado, o Milan se defendeu em bloco baixo contra nós e jogou de forma inteligente. Não podemos ceder chances fáceis. Todos temos de defender e dificultar as coisas para eles. Temos de aproveitar as transições quando estivermos com a bola.”

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Ele também destacou o desgaste físico ainda provocado por um calendário implacável, agravado pela ampliação da Copa do Mundo de 2026.

“Não se trata apenas disso. Também temos de pensar nos últimos anos. Antes, houve o Mundial de Clubes e, no verão anterior, a Eurocopa”, acrescentou. “Felizmente, no ano que vem haverá uma pausa de verdade. Quando se joga tanto assim, é difícil recomeçar logo em seguida.

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“Você pode estar feliz, talvez tenha feito uma boa Copa do Mundo, talvez precise descansar, mas não há tempo. O corpo responde ao presente; a mente, nem tanto. Não é fácil. Agora tenho 31 anos. Temos de pensar e jogar como equipe. Queremos terminar bem antes da pausa para as seleções.”

Duelo tático pela frente no sábado

A Inter entrará em campo sabendo que começar bem é fundamental para deixar para trás as dificuldades recentes no clássico. Superar o grande rival não só consolidaria sua posição na liderança da Serie A, como também demonstraria sua capacidade de lidar com as exigências físicas desgastantes antes da pausa para as seleções.