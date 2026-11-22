Golpe duro para a jovem promessa do PSG

O Paris Saint-Germain recebeu a notícia de que Doue, um de seus jovens talentos mais influentes, ficará afastado dos gramados por um período significativo. O clube confirmou oficialmente a gravidade da lesão após exames realizados no jogador, que se machucou durante uma partida recente da Ligue 1.

Em um comunicado médico oficial, o Paris Saint-Germain informou : "Désiré Doué sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de sua equipe contra o Nice, realizada hoje, sábado, pela Ligue 1. O jogador deverá passar por cirurgia antes do fim deste mês."

O momento não poderia ser pior para o jogador de 21 anos, que se tornou peça central do projeto no Parque dos Príncipes desde sua chegada do Rennes, em 2024. Doue vinha fazendo uma temporada produtiva: disputou 10 partidas no campeonato e contribuiu com dois gols e uma assistência em 571 minutos em campo. Sua ausência deixa uma enorme lacuna no elenco de Luis Enrique, especialmente por sua versatilidade no ataque.

Neymar se manifesta em apoio ao francês lesionado

Embora não jogue mais na capital francesa, o atacante do Santos Neymar mostrou rapidamente que ainda acompanha de perto seu ex-clube. O astro brasileiro publicou uma mensagem em seu story no Instagram para incentivar o jovem atacante neste momento difícil.

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Neymar compartilhou uma publicação de apoio com as palavras "Mantenha-se forte" para seus milhões de seguidores, destacando o respeito que Doue conquistou de alguns dos maiores nomes do futebol.

O próprio clube também se manifestou rapidamente em solidariedade ao jogador, que inicia um longo caminho de recuperação. Os canais oficiais do PSG nas redes sociais publicaram uma mensagem simples, mas marcante: "Com você, Desire", acompanhada de um emoji de coração. A demonstração pública de união indica o quanto Doue é valorizado dentro do clube.

Enrique enfrenta crise crescente de lesões

A perda de Doue representa um grande desafio tático para Luis Enrique, que já enfrenta desfalques no setor ofensivo . O PSG também está sem o astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão semelhante no joelho durante um confronto com o Barcelona em outubro. Sem dois de seus jogadores mais criativos e dinâmicos por um período ainda indefinido, Enrique terá de recorrer a outras opções do elenco ou considerar a próxima janela de transferências de inverno.

O impacto de Doue no PSG é inegável desde sua transferência do Rennes, clube em que despontou ainda adolescente. Ele acumula 121 partidas na carreira pela Ligue 1, com 22 gols e 16 assistências. Seu momento de maior destaque continua sendo a final da Champions League de 2025 contra a Inter de Milão, em Munique, na qual marcou duas vezes na vitória dominante por 5 a 0.

Agora, em vez de se preparar para um fim de ano movimentado e mais noites de Champions League, suas atenções se voltam inteiramente para a cirurgia e a recuperação.