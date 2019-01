Manoel pede uma semana para estrear e fala em se tornar ídolo do Corinthians

Defensor de 28 anos foi emprestado pelo Cruzeiro ao Timão até o fim da temporada

O zagueiro Manoel foi apresentado na tarde desta quinta-feira (17) como novo jogador do Corintuians. O jogador de 28 anos foi emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada.

"Fico muito feliz, vim de um ano difícil no Cruzeiro, de lesões e acabei perdendo espaço, é normal. Mas agora estou muito motivado, feliz com a oportunidade de jogar bem e fazer o que gosto com amor e carinho", afirmou.

Manoel também negou que tenha pedido um valor de auxílio-moradia para acertar com o Corinthians. O Cruzeiro pagará 30% do seu salário durante o ano.

"Algumas pessoas acabaram comentando, mas deixei isso claro que é mentira. O importante é que estou feliz com a oportunidade que estou recebendo", declarou.



(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Livre de uma catapora, o zagueiro pediu uma semana para ficar à disposição do técnico Fábio Carille. O defensor chega para disputar posição com outros quatro zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique.

"Eu estava treinando lá no Cruzeiro, mas infelizmente acabei pegando uma catapora. Estou recuperado, voltei a treinar aqui. Acho que em uma semana estarei preparado", ressaltou.

"Meu sonho é esse, me tornar um ídolo do Corinthians e da torcida. Sou um zagueiro que marca forte, não desisto nunca da jogada, vou procurar sempre marcar, orientar, ajudar nas bolas paradas, pois ataco bem a bola... Meu estilo de jogo é esse", completou.

O novo defensor do Corinthians ainda disse não ver problema em atuar ao lado de Henrique na zaga e falou sobre as referências que teve de Carille.

"Eu acho que dá para jogar junto, sim. Sou um zagueiro que procura chegar forte. Mas quem vai decidir isso é o Carille", contou.

"Quando vim para cá, o Renato Chaves, amigo meu, falou que o Carille treina muito a defesa. Para eu crescer profissionalmente, será importante. Espero logo estar pronto para ajudar o Corinthians", finalizou.