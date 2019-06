Mano se diz avesso ao futebol do Fluminense e destaca: "Cruzeiro não é o melhor do Brasil"

Treinador faz elogios ao time e celebra empate diante do Tricolor Carioca, mas sentencia: "Não somos o elenco mais caro do país, nem o melhor"

Mano Menezes está satisfeito com o futebol apresentado pelo na noite desta quarta-feira (5), quando bateu o nos pênaltis e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do . Apesar da dificuldade para bater o adversário, ele reforça que a não tem o melhor elenco do país.

Em entrevista coletiva após o jogo ocorrido no Mineirão, o técnico gaúcho fala sobre o estilo de jogo implantado por Fernando Diniz e reforça que não é adepto da forma de atuar. Na sequência, reforça que o elenco cruzeirense não deveria ser considerado favorito.

"Respeito quem goste, penso diferente do futebol do Diniz. Dificilmente, vocês vão me ver tirar dois zagueiros, fazer o que ele fez nos últimos minutos. Acho diferente, mas respeito quem goste. Eles poderiam ter feito o gol que dariam a classificação", disse.

"É importante, depois que passa um tempo sem vencer, parar de perder. Paramos com o , paramos hoje. Merecíamos ter vencido no segundo tempo. A posse que o Fluminense tem não é aquela que transforma em situação de gol. Nós, às vezes, tivemos as chances mais claras. O caminho é esse. É necessária uma boa dose de humildade para entender as suas limitações. O Cruzeiro não é a melhor equipe do Brasil, não tem o maior investimento do Brasil, embora tenha lido números bem grandes, mas não tem. O torcedor apoiou a equipe, mostrou que gosta desse Cruzeiro, gosta desse jeito vencedor do Cruzeiro. Quando vencermos, seremos elogiados, quando perdermos, seremos cobrados", acrescentou.

Por fim, o técnico fala sobre o jejum do Cruzeiro, que não vence há sete jogos, e destaca que o empate no duelo desta quarta-feira (5), seguido do triunfo nos pênaltis, tem sabor de vitória.

"Você sabe que teremos adversários duros. Esse é um adversário que joga um futebol diferente. Mas nós passamos, então atingimos o objetivo. Hoje, o empate tem sabor de vitória", concluiu.