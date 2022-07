O técnico gaúcho chegou para comandar o Colorado na temporada 2022

Mano Menezes foi anunciado como técnico do Inter para a temporada 2022 em abril, chegando para substituir o uruguaio Alexander “Cacique” Medina.

Em 20 jogos, o Inter treinado por Mano conquistou dez vitórias e apenas duas derrotas, além de oito empates. Um aproveitamento geral de 63.3%. Foram 34 gols marcados e 17 sofridos.

Mano Menezes no Inter: vitórias, derrotas e jogos do técnico no Colorado

No último jogo o Internacional venceu o América-MG por 1 a 0, com gol marcado no último lance. O resultado deixou a equipe gaúcha na terceira posição . Confira, abaixo, mais detalhes sobre a passagem de Mano pelo Inter.

No Brasileirão 2022

Dentro do Campeonato Brasileiro foram seis vitórias, sete empates e uma derrota. O Inter marcou 21 gols e sofreu 12. Após 16 rodadas, a equipe ocupa a terceira posição com um total de 28 pontos somados.

Na Copa Sul-Americana

O Inter está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, feito conquistado após uma épica goleada por 4 a 1 sobre o Olímpia, do Paraguai, depois de ter sofrido derrota por 2 a 0 no duelo de ida.

Próximo jogo do Internacional: o próximo compromisso do Inter será em 16/07 contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.