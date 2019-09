Mano Menezes é o favorito para a vaga de Felipão no Palmeiras; veja outras opções

Clube alviverde demitiu Luiz Felipe Scolari na noite desta segunda-feira e, agora, está atrás de um substituto. Mano Menezes é o predileto da cúpula

O já definiu o favorito para assumir a vaga deixada por Luiz Felipe Scolari na noite desta segunda-feira (2). Mano Menezes, sem clube desde a saída do , no mês passado, é o predileto do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O ex-técnico da aparece como a principal opção da cúpula alviverde. O gaúcho já foi procurado pelo clube, de acordo com informação divulgada pela ESPN . A intenção é que haja um desfecho até a próxima quarta-feira (4).

Mais artigos abaixo

Não é a primeira vez que o clube define o técnico como prioridade. Em outubro de 2017, a diretoria entrou em contato com o técnico, então campeão da pelo Cruzeiro, para levá-lo à equipe no ano seguinte. Na ocasião, porém, o gaúcho preferiu seguir em Belo Horizonte em detrimento da ida à Academia de Futebol.

Mano, porém, não é a única opção que a diretoria tem para o cargo. Além do técnico gaúcho, o clube também pode contar com José Mourinho, desempregado desde a saída do , ou Dorival Júnior, que não trabalha desde dezembro, quando deixou o .