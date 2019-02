Mano Menezes aprova estreia de Marquinhos Gabriel no Cruzeiro

Em estreia com o Cruzeiro, Marquinhos jogou na posição que pertencia a Arrascaeta e ganhou elogios do treinador

Destaque no empate do Cruzeiro, por 2 a 2, contra o Boa Esporte, na última quinta-feira (31), Marquinhos Gabriel ganhou elogios do treinador, Mano Menezes. Em campo durante boa parte da partida, o jogador recebeu a primeira chance como titular no elenco cruzeirense.

"Ele fez uma boa estreia, muito boa, fez a função. Recebeu uma tarefa e fez bem. Foi o ponta a ponta. Ganhamos um jogador novo, com características diferentes, para dar amplitude ao jogo, puxando com a perna esquerda. É o que a gente não tinha", disse.



​(Foto: N/A)

Nos 70 minutos que ficou em campo, Marquinhos chutou duas vezes ao gol e participou das principais jogadas do time. Após o duelo, o atleta que atuou pelo lado esquerdo do campo avaliou a própria atuação: "Acho que, para um primeiro jogo, está de bom tamanho. Lógico que sempre dá para melhorar, mas acho que a gente se saiu bem no primeiro tempo, conseguiu fazer 2 a 1. Depois, eu saí. Mas, de uma forma geral, acho que a gente fez um bom jogo. Em dois chutes que os caras acertaram, eles fizeram dois gols".