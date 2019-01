Mano fica entre o diálogo e o “puxão de orelha” a Arrascaeta no Cruzeiro

O treinador não deixou de criticar, ainda que veladamente, a atitude do uruguaio: “têm que cumprir obrigações profissionais”

O grande assunto do Cruzeiro neste início de pré-temporada é a situação envolvendo o meia Giorgian De Arrascaeta, que não se apresentou junto com os demais atletas nos dois primeiros dias de trabalho em 2019. O uruguaio tem uma oferta do Flamengo, que oferece o triplo do salário recebido pelo jogador na Toca da Raposa. Nesta sexta-feira (04), o técnico cruzeirense Mano Menezes falou sobre a situação.

“Sempre sou a favor do cumprimento do que foi estabelecido, independentemente de mais atrito ou menos atrito. Se você está ou não satisfeito, você tem que cumprir obrigações profissionais. A partir daí você tem até mais autoridade para reivindicar aquilo que acha mais justo. Acho que deveria ter se apresentado como todos os outros jogadores e, aí sim, discutido o assunto da maneira interna, como se discute esses assuntos”, opinou o treinador, deixando de evidente, ainda que de maneira leve, a insatisfação com a forma como as coisas vêm acontecendo.

Arrascaeta, que assim como havia acontecido na quinta-feira (03), não se apresentou para os trabalhos do Cruzeiro nesta sexta. O jogador e seu empresário, Eduardo Fonseca, entraram em atrito com a diretoria da equipe mineira e disseram que tiveram seus números de telefones vazados, o que acabou rendendo ameaças ao atleta – segundo o próprio atleta afirmou através de suas redes sociais. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

"Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Mano garantiu ainda não ter conversado com Arrascaeta e disse que acredita no diálogo para resolver a polêmica instaurada: “Não entro em polêmica, porque não cabe a mim. Não conversei com Arrascaeta, porque não se apresentou. Deveria se apresentar, mas não se apresentou. As coisas vão se resolver, acredito no diálogo. E vai ser bom para todo mundo”.

Sempre se esquivando do tema, em meio às muitas perguntas sobre, Mano também disse que não pensou na possibilidade de como montar o time sem um de seus principais jogadores, mas relembrou que em 2018 o Cruzeiro muitas vezes ficou desfalcado do atleta por causa das convocações à seleção uruguaia.

“Não gosto de falar em cima de possibilidades. Se acontecer, assim podemos falar sobre isso. Certamente temos peças no grupo para nem sequer mexer no modo de jogar. (...) Em vários momentos, tivemos que jogar sem ele e resolvemos isso em momentos decisivos. Vamos ter calma. Não temos problemas, quando tivermos, se tivermos, vamos arrumar soluções”.

A oferta do Flamengo por Arrascaeta é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 42,8 mi) por 75% dos direitos econômicos do jogador. Irritado com a forma como o clube carioca fez contato com o uruguaio, o Cruzeiro deve multar o atleta pela ausência nos dois primeiros dias de treino.