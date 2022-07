Mané vive "sonho" no Bayern de Munique e traça metas ousadas no clube

O senegalês ajudou o clube a conquistar o título da Supercopa no início da temporada 2022-23

Sadio Mané não só tem seu primeiro título como jogador do Bayern de Munique, como também abriu a conta de gols pelos campeões da Bundesliga, logo no primeiro jogo oficial da temporada, - balançou as redes na vitória por 5 a 3 sobre o RB Leipzig, pela final da Supercopa - e já está mirando “mais títulos” na Alemanha.

Depois de um início perfeito, Mané afirmou estar vivendo o “sonho” logo após assumir um novo desafio fora da Inglaterra.

"Esse é meu sonho. Aguardo mais títulos. Estou muito feliz por estar neste grande clube. É uma honra e estou muito feliz. Estou ansioso pelo futuro. Temos que melhorar ainda mais, então podemos ganhar muitos títulos."

O Bayern de Munique pode tirar o melhor de Sadio Mané?

Julian Nagelsmann não tem dúvidas de que Mané será um sucesso no Bayern.

"Ele é um jogador humilde e com os pés no chão. Ele é extremamente bom para nós - no vestiário também. Ele tem qualidades extraordinárias e é um cara incrível."

O Bayern está pronto para iniciar a defesa do título da Bundesliga. Na próxima sexta-feira (5), encara o Eintracht Frankfurt fora de casa.