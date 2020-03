Mané vai para o Real Madrid? Ídolo do Liverpool aposta que sim

Ex-Liverpool, Sissoko acredita que senegalês deve se juntar ao clube merengue em um futuro próximo e que os Reds poderiam substituir Salah facilmente

Sadio Mané é um dos principais jogadores da atualidade no futebol mundial. Peça chave no de Jurgen Klopp, o nome do senegalês é muito cobiçado pelos gigantes europeus e, quando se fala em grandes contratações, o é sem dúvida nenhuma um dos grandes personagens. E para Mohamed Sissoko, ex-jogador dos Reds, o futuro de Mané deve ser em Madrid.

Na opinião do francês, o camisa 10 do Liverpool tem as “características necessárias” para se tornar um ídolo no Santiago Bernabéu. Contratado junto ao , em 2016, Mané já fez 79 gols em 161 partidas disputadas pelo Liverpool e forma ao lado de Salah e Firmino um dos melhores trios de ataque do mundo.

Pelos Reds, o senegalês conquistou a de 2019 e vem fazendo uma temporada espetacular novamente. A equipe de Jurgen Klopp está prestes a conquistar o título inédito da Premier League este ano, com uma vantagem de 25 pontos para o , segundo colocado. Vale destacar que a competição também está parada por tempo indeterminado por conta da pandemia de coronavírus covid-19.

Quem também é frequentemente especulado no Real Madrid é Salah. Mas para Sissoko, o egípcio não se encaixaria tão bem no clube merengue quanto Mané. Perguntado se Salah poderia se juntar à equipe de Zidane, o francês respondeu:

“Não. Acho que Sadio Mane ficaria mais à vontade por lá porque tem as características que Zidane quer. Acho que Mane irá para o Real Madrid”, disse ao Europa Calcio.

Mas apesar de achar que Salah não seria o nome ideal para o Real Madrid, Sissoko não descartou a saída do egípcio de Anfield. Ao contrário do que muitos pensam, o ex-jogador dos Reds disse que o clube poderia se virar muito bem com a saída do camisa 11.

“Não sei se Salah ficará. Se ele sair, também pode ser bom para o Liverpool, que é um clube inteligente e pode substituí-lo. Existem jovens fantásticos que têm o que é preciso para jogar com os Reds e alcançar o melhor desempenho”, afirmou.