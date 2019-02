Mané tem casa assaltada durante jogo do Liverpool pela Champions

Senegalês teve a residência invadida durante a partida contra o Bayern de Munique na última terça. Foram levados relógios, celulares e chaves do carro

Sadio Mané teve novamente a casa assaltada durante um jogo do Liverpool pela UEFA Champions League. Na última terça-feira (19), enquanto esteve em campo para defender o time contra o Bayern de Munique, o atacante teve a sua residência invadida.

Os assaltantes levaram relógios, celulares e as chaves do carro do atleta senegalês. O local estava vazio no momento do crime.

Mais artigos abaixo

"Embora não estivesse ninguém no local no momento do incidente, esse é, sem dúvida, uma experiência estressante para eles e eu gostaria de pedir aos responsáveis que façam a coisa certa e devolvam os objetos roubados ao dono", disse Phil Mahon, detetive da polícia de Merseyside.

"Sabemos que os relógios em particular são de valor monetário significativo e eu também gostaria de apelar para qualquer pessoa que possa ter recebido os itens à venda desde o roubo para entrar em contato com a polícia", acrescentou.

Em 2017, durante um jogo entre Liverpool e Maribor, da Eslovênia, também pela Champions League, o atleta de 26 anos teve a casa invadida por assaltantes.