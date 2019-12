Mané tem atuação de luxo e prova que merecia melhor reconhecimento na Bola de Ouro

Atacante do Liverpool foi o quarto colocado na lista da France Football de melhores jogadores do ano. Ele ficou atrás de Messi, van Dijk e CR7

Sadio Mane foi o nome da vitória do sobre o , na noite de hoje, pela 15ª rodada da Premier League. O atacante fez um dos gols da goleada por 5 a 2 sobre o e ainda deu duas assistências - para Divock Origi e Xherdan Shaqiri. Será que ele realmente não merecia uma colocação melhor no prêmio Bola de Ouro, da France Football?

Primeiramente, sobre o jogo ocorrido nesta noite, em Anfield, Sadio Mané foi crucial para o resultado e o grande nome do time comandado por Jürgen Klopp. Ele deu mostras que está entre os melhores do mundo no esporte. Não à toa recebeu o voto de Lionel Messi, como capitão da seleção argentina, para vencer o The Best, da Fifa.

Mas não foi só a atuação contra o Everton que o credenciaria a uma melhor posição no briga por prêmios individuais. No ano passado, ele foi um dos responsáveis por conduzir o Liverpool ao título da ao lado de Mohamed Salah, Roberto Firmino e Virgil van Dijk.

Mesmo questionado, Cristiano Ronaldo esteve à frente do atacante senegalês na lista feita pela revista France Football.