Mané reforça que fez as pazes com Salah: "somos bons amigos novamente"

Em entrevista após discussão pública, Sadio Mané diz que “está tudo bem” entre ele e Salah

E tudo continua dando certo pelas bandas de . Com os Reds na liderança da Premier League com cinco pontos de vantagem contra o rival , após boa vitória diante do por 3 a 1, no último sábado (14), pela quinta rodada da competição, as coisas vão cada vez melhores. E Jurgen Klopp, treinador da equipe, tem mais um motivo para ficar feliz: os craques Sadio Mané e Mohamed Salah parecem ter feito as pazes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

No triunfo do Liverpool contra o por 3 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Inglês, no dia 31 de agosto, o craque senegalês do clube, ao ser substituído, ficou bravo e expôs suas frustrações com o companheiro egípcio. Após o jogo, ao ser perguntado sobre a explosão de Mané, Klopp confirmou: o atacante ficou irritado com o desempenho de Salah, que teria sido ‘fominha’, desperdiçando ataques e jogadas perigosas. O técnico alemão também afirmou que essa ‘briga’ seria coisa de campo, e ficaria dentro das quatro linhas.

E realmente, esse assunto já parece ser página virada nos Reds. Depois da boa atuação do senegalês contra o Newcastle, em entrevista, ao ser questionado sobre a situação, Mané afirmou: “Com Salah? Já passou. São coisas que acontecem no futebol. As vezes precisamos ter uma conversa olho-no-olho, e as vezes acontece que eu não recebo os passes. Mas nós já somos bons amigos novamente. Está tudo bem.”

Assim, enquanto o Liverpool se prepara para estrear na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ás 16h (Brasília), diante do , duas das suas maiores estrelas estão em paz, preparados para tentar conquistarem juntos o bicampeonato da competição continental.