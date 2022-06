Mané no Bayern: por que o Alemão precisa da estrela do Liverpool

As mais importantes estrelas devem deixar o futebol alemão no meio do ano e o senegalês pode amenizar o efeito na liga

Sadio Mané continua a ser um dos nomes mais falados sobre a possibilidade de defender as cores do Bayern de Munique na próxima temporada. A esperança é que Mané se torne o principal nome da Bundesliga, já que Erling Haaland já deixou o Borussia Dortmund para o Man City e Robert Lewandowski está na iminência de deixar o gigante da Baviera.

Com muitas estrelas deixando o futebol alemão, o atual campeão nacional está tentando a contratação de uma figura já mundialmente conhecida junto ao Liverpool. Os rumores apontam que as conversas entre Bayern e os Reds estão 'esquentando' pela contratação de Sadio Mané.

O atual campeão da Copa Africana de Nações está entrando no último ano de seu contrato no Anfield, sem conversas para extensão do vínculo. O ex-Bayern Lothar Matthäus já demonstra expectativa de ver o atacante que marcou 120 gols na Inglaterra e conquistou todos os cinco títulos possíveis (Premier League, Champions League, Mundial de Clubes, FA Cup e Copa da Liga Inglesa) para os times da Terra da Rainha.

Por que Mané é tão importante para o Bayern de Munique?

O atacante de 30 anos conduziu a seleção senegalesa ao título da Copa Africana de Nações e também foi importante para assegurar a vaga de Senegal na Copa do Mundo do Qatar. Com suas atuações pela seleção e pelo Liverpool, Mané se tornou um candidato à Bola de Ouro.

Com as declarações de Lewandowski deixando claro que quer deixar o Bayern e os boatos ligando ele ao Barcelona, o time alemão precisa de jogadores com o potencial e produtividade reconhecida para lidar o ataque bávaro.

O ídolo do Bayern, Lothar Matthäus, foi claro quando perguntado sobre a possibilidade Mané defender o atual campeão alemão.

"Eu espero que sim. Ele é um grande nome no futebol e mostrou seu potencial com Senegal e com o Liverpool. Ele é muito rápido e marca muitos gols. A Bundesliga perdeu Haaland e pode perder Lewandowski. Nós precisamos de grandes nomes pela marca da Bundesliga", falou o ex-capitão da equipe de Munique.

Qual será o futuro de Mané?

Embora diversos rumores e apurações mundo afora apontem que Mané deve mesmo deixar o Liverpool rumo ao Bayern de Munique, ainda não há nada oficial da parte dos clubes ou até mesmo do jogador.

Na véspera de uma partida com Senegal, Mané chegou a falar que sairia do Liverpool para agradar seus conterrâneos. Após a partida, porém, voltou atrás e classificou aquela fala como uma "brincadeira".

De qualquer forma, o Bayern de Munique saiu na frente na corrida para contar com o cobiçado atacante e o desfecho dessa história parece cada vez mais perto, com final feliz para os alemães da Bavária.