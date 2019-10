Mané lembra que passou fome e diz: "para que dez Ferraris? Como isso ajudaria o mundo?"

Atacante do Liverpool fala sobre a consciência social que veio junto com os altos ganhos e conta sobre ajuda ao povo de Senegal

O atacante do , Sadio Mané deu declarações que vão na contramão das atitudes de grande parte dos jogadores de futebol. Em entrevista à TeleDakar, o atleta senegalês se mostrou contra a ostentação material e questionou seu papel como uma figura pública mundial.

"Para que quero dez Ferraris, 20 relógios com diamante e dois aviões? Como isso ajudaria o mundo? Eu passei fome, trabalhei no campo, joguei descalço e não fui ao colégio. Hoje posso ajudar as pessoas com o que ganho", afirmou o camisa 10 do Liverpool e da seleção de .

Mané demonstra entender como poucos o significado de seu estrelato no futebol. Com uma vida social discreta, longe das badalações de outros astros nas redes sociais, Mané conta como prefere ajudar as pessoas que precisam, especialmente em sua terra natal.

Senegal é um país que foi colonizado e explorado pela . A população africana era vista como mercadoria pelo homem branco europeu, que vendia muitos deles para serem escravos em diversas partes do mundo. Tal situação contribuiu significativamente para o empobrecimento de diversos países africanos no fim do século XIX e começo do século XX.

Por isso, Mané parece entender seu papel social e procura ajudar diversas pessoas e comunidades de seu país. Com salário de cerca de 150 mi libras (cerca de R$ 800 mil) por semana, ele tem contribuído com ações concretas em Senegal.

"Construí escolas, um estádio, doamos roupa, calçados e alimentos para pessoas em extrema pobreza. Além disso, eu dou 70 euros por mês a todas as pessoas de uma região muito pobre de Senegal para contribuir com a renda familiar", declarou Mané.

O atacante é uma das principais esperanças do Liverpool, que enfrenta o nesse domingo (20), às 12h30 (de Brasília). O time dirigido por Jürgen Klopp tenta manter o início invicto na temporada da Premier League.