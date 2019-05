Mane: "Klopp não acreditava na virada contra o Barcelona"

Senegalês faz previsão para final da Champions League e aponta o Liverpool como favorito

Jurgen Klopp é um dos homens de destaque na temporada, depois do conseguir uma virada históriac sobre o na semifinal da e vencer por 4 a 0 no Anfield, após perder por 3 a 0 no Camp Nou. Uma "remontada" que, no entanto, o técnico não acreditava, segundo Sadio Mane.

"Antes do jogo contra o Barcelona, nunca tinha visto o treinador assim. Klopp nos motivos mas, sinceramente, nem sequer acreditava", disse Mane em entrevista ao Telefoot.

"Klopp é excepcional, faz você querer lutar por ele, dar tudo por ele", acrescentou.

Restando uma semana para a grande decisão, Mane deu sua opinião sobre quem é o favorito. "A final é um jogo só, será diferente do resto do campeonato. Mas não escondo, acho que somos favoritos".

Liverpool e se enfrentam no próximo sábado, no Wanda Metropolitano, em Madrid, a partir das 16h (de Brasília).