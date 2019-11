Mané insiste: "Estou longe de monstros como Messi e Cristiano Ronaldo"

Atacante do Liverpool foi apontado por alguns como desafiante da Bola de Ouro depois de ser nomeado na lista de 30 jogadores

Sadio Mané admite que ainda está muito atrás dos "monstros" que são Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O atacante do foi indicado na lista de 30 jogadores do Ballon d'Or 2019, juntamente com os atletas de e , mas sente que ainda está longe de se tornar tão bom quanto a dupla.

Embora Luka Modric, do , tenha conquistado o prêmio em 2018, foram Messi e Cristiano Ronaldo que monopolizaram a prestigiada honra desde 2008.

A dupla ganhou o prêmio cinco vezes cada, e Mané acredita que ele ainda está longe de alcançar seu nível de sucesso.

“Esses jogadores [Messi e Ronaldo] são monstros. Acho que ainda estou longe deles”, disse Mane ao L'Equipe du Soir.

"Como eu disse, farei tudo o que puder para me aproximar um pouco mais deles".

O senegalês do Liverpool foi elogiado por suas atuações nesta temporada e também recebeu a votação de Lionel Messi no prêmio The Best da FIFA no início deste ano.

O argentino ganhou o prêmio, mas Mané agora voltou sua atenção para a indicação de "sonho" para o próximo Ballon d'Or.

"Honestamente, como eu disse, sempre foi um sonho de infância para mim", disse Mane.

"O fato de eu estar listado como um dos indicados deve-se aos frutos do trabalho de muito tempo. Isso é mais um sonho do que uma obsessão, estou a serviço do coletivo, antes de mais nada. E se eu sou capaz de me distinguir desse coletivo, é claro que o Ballon d'Or sempre foi o meu sonho. E quando um sonho se torna realidade, é sempre excepcional. Todo o povo senegalês, meus amigos, minha família ficariam tão felizes que eu ficaria muito feliz”, comentou

“Acho que, como eu disse, sempre foi uma fonte suplementar de motivação para mim. Eto'o, Drogba são lendas na África e, para ouvir o que estão dizendo sobre mim, é sempre bom", acrescentou Mané.

O número 10 do Liverpool compartilhou a Chuteira de Ouro da Premier League da temporada passada com os africanos Mohamed Salah e Pierre-Emerick Aubameyang, com Salah e Mane já com oito gols em todas as competições da campanha atual.

Após outro início de temporada impressionante, Mane está confiante de que pode continuar a prosperar pelos Reds.

“Eu acho que sou bastante modesta. Eu ainda quero estar no topo. Eu acho que tenho uma certa maneira de ver as coisas, viver, que deixa todos ao meu redor orgulhosos. Acho que sim, me sinto bem assim, e outros se sentem bem assim”.