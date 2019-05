Mane está na mira do Real, mas se declara para o Liverpool: "o melhor clube e a melhor torcida"

Atacante senegalês é pretendido pelo Real Madrid, mas diz que os Reds são o clube mais "sexy" da Europa

Os fãs do receberam uma ótima notícia: Sadio Mané não tem nenhum interesse em deixar o clube, mesmo com interesse do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Recentemente o ídolo dos Reds, Robbie Fowler disse que espera que Mané permaneça no clube por muitos anos. O senegalês foi perguntado sobre essa frase e respondeu: "Eu também espero que sim. Não existe nenhum lugar como este".

O atacante também comentou sobre a partida de volta da semifinal da contra o .

"É incrível. Muito incrível. Eu acho que depois desse tipo de jogo você não quer ir a nenhum outro lugar, porque este é o melhor clube com a melhor torcida. Por isso eu acho que isso é incrível. Isso é o que faz o Liverpool tão especial, desde que cheguei aqui eu só fico impressionado", falou Mané.

O camisa 10 dos Reds contou a história sobre seu irmão que definiu o Liverpool como o clube mais "sexy" da Europa e sobre a emoção de ver o familiar jogando com a camisa vermelha.

"A primeira vez que o técnico me ligou eu fiquei surpreso. Porque eu tenho um irmão em e mesmo quando eu estava no Salzburg, ele já dizia: 'Quero te ver no Liverpool'. Eu ainda me lembro que ele sempre falava: 'Você não sabe sobre o Liverpool. É um clube sexy!'. Ele me dizia o tempo todo: 'na Europa só tem um clube, o clube sexy'. Ele me falava isso e agora fica falando: 'Eu te disse, eu te disse'. Eu nunca imaginei que poderia jogar pelo Liverpool, e mesmo agora eu ainda não acredito", falou o atacante.