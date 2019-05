Mané: "É um prazer que o Real Madrid me queira, mas o Liverpool já é um time grande"

Senegalês se alegra com interesse dos Merengues, mas reforça foco em defender os Reds

Durante a entrevista coletiva antes da final da contra o , o meia-atacante Sadio Mané se mostrou contente com o interesse do . No entanto, confirmou o foco em vestir a camisa do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Sempre é um prazer que times assim queiram contar com você, mas não há como deixar de falar do Liverpool, que já é um time grande. Durante a nossa campanha, superamos grandes equipes", confirmou o senegalês.

Mané, que é especulado como possível reforço dos Merengues na próxima janela, reforçou a concentração na final do próximo sábado (1), às 16h (de Brasília).

"Para mim, o mais importante é que estou feliz aqui. Estou me preparando para uma das maiores partidas do time para os torcedores e jogadores, o mais importante é estarmos concentrados nisso e ganhar", completou o camisa 10.

Caso o time de Anfield Road supere os Spurs, será o sexto título continental da história da agremiação inglesa.