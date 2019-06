Mané é desfalque para primeiro jogo de Senegal na Copa Africana de Nações

Meia terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões na fase classificatória da competição

A seleção de nem entrou em campo na Copa Africana de Nações e já tem um desfalque confirmado. E, justamente o camisa 10 da equipe.

Sadio Mané não poderá entrar em campo contra a no próximo dia 23, pela estreia dos Leões de Teranga no Grupo C da competição. Ele foi suspenso pelo acúmulo de cartões na fase classificatória do torneio.

Mais artigos abaixo

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

FINALLY! #TotalAFCON2019 groups are here! 👊



Which is the most exciting group? 🤔 pic.twitter.com/LNeByDBlsn — CAF (@CAF_Online) 12 avril 2019

Depois de cumprir o período de gancho, o meia do estará liberado para enfrentar a , no dia 27 e o , no dia 1 de julho.

Sediada em 2019 no , a competição continental tem 24 equipes e, destas, 16 seguem na disputa pelo título. Na edição passada, em 2017, a equipe de se sagrou campeã no Gabão.