Mané: como Klopp ajudou Liverpool a 'dar chapéu' no Manchester United

Senegalês revela que chegou a encaminhar sua ida a Old Trafford, mas ligação do alemão o levou a brilhar com as cores dos Reds

Um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, Sadio Mané só veio confirmar, no , toda a empolgação que suscitou na época em que defendia as cores do . Foi quando não só os Reds, mas até o tentaram, e ficaram muito perto de sua contratação... não fosse um tal Jürgen Klopp.

Em entrevista ao Daily Mirror, o senegalês relembrou as negociações ao final da temporada 2015/16, quando, após uma grande campanha pelos Saints, se viu dividido ao escolher sua futura equipe.

"Eu estive muito, muito perto, até cheguei a conversar com eles (United). Então eu estava a caminho, e até cheguei a falar com o técnico que estava lá na época (o holandês Louis van Gaal)", contou.

"Eles fizeram uma oferta, mas, na mesma semana, Klopp me ligou. Ele disse 'Eu acho que é o clube certo, o treinador certo, e seria melhor se você viesse ao Liverpool'.

"Eu senti que era a hora certa para mim, também, e disse: 'eu vou para o Liverpool'."

Na época, muitos brincavam que o técnico alemão só havia contratado Mané para que ele não pudesse jogar contra seu time, um duelo em que o atacante geralmente se sobressaía. E nem mesmo o jogador parece descartar a 'teoria maluca'.

"Na época, eu estava de saída do Southampton, havia várias equipes, mas ainda achava que o Liverpool era o clube para mim", prosseguiu. "O professor (Klopp) já estava no Liverpool na época, e eu sempre marcava gols contra eles. Ele deve ter pensado, 'Ele está sempre acabando com a gente, vamos comprá-lo!', e, no fim, parece que foi bom para os dois."

Mais uma vez em evidência por suas grandes atuações, Mané não pensa em deixar Anfield no momento - nem mesmo com o suposto interesse do em sua contratação, como a imprensa vem noticiando. Ele espera, certamente, repetir a dose marcando um gol na final da , contra o , mas com um desfecho diferente do que ocorreu contra os Blancos no ano passado.

Os rivais ingleses medem forças neste sábado (1º de junho), a partir das 16h de Brasília, pela glória máxima do futebol do clubes da Europa.