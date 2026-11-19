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Gary Neville pediu uma reformulação drástica no Manchester United durante o verão e aconselhou o novo técnico, Mauricio Pochettino, a negociar seis jogadores de destaque. O ex-lateral acredita que o elenco precisa de uma reformulação completa para sair da má fase perto da zona de rebaixamento da Premier League.

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Pochettino assume em meio a uma crise em Old Trafford

Pochettino substituiu Michael Carrick em Carrington apenas três dias antes da viagem do Manchester United para enfrentar o Liverpool, em 22 de novembro. O novo técnico assume uma equipe que ocupa o 18º lugar na Premier League, com apenas uma vitória em dez jogos, e que já foi eliminada da Copa da Liga Inglesa após perder em casa para o Brighton em setembro.

Os torcedores manifestaram sua frustração vaiando os jogadores em Old Trafford, mas Gary Neville defendeu Diogo Dalot, considerado por ele um bode expiatório injusto diante de sua dedicação. Neville espera que Pochettino negocie Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Marcus Rashford e Joshua Zirkzee ao fim da temporada, enquanto a saída de Lisandro Martinez é esperada para o próximo verão, quando seu contrato termina.

Neville defende Dalot e pede a saída de De Ligt

Em participação no Stick to United, Neville saiu em defesa de Dalot depois que o lateral português foi vaiado pela torcida da casa.

"Acho que Dalot é Denis Irwin? Não. Denis Irwin é o maior lateral que o Manchester United já teve, eu nem deveria mencionar os dois na mesma frase, mas dispensaria alguns jogadores antes de Dalot", disse Neville. "Dalot foi colocado no lado esquerdo. [Ruben] Amorim o escalou como ala esquerdo, e ele estava sofrendo; era horrível de ver. Então ele simplesmente levanta a mão e diz: 'Eu jogo ali. Faço qualquer coisa pela equipe.' Nunca o vejo fugir de nenhuma responsabilidade.

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"Ele não é um jogador incrível, vamos deixar isso claro. Mas nunca foge de nenhuma responsabilidade. Acho que, se estivesse em uma linha defensiva de quatro jogadores decente, ele se sairia bem. Só que tem uma linha defensiva de quatro jogadores terrível ao seu lado. Em termos de posicionamento, não é grande coisa; poderia ser melhor com a bola. Só acho que é um alvo muito fácil."

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Em vez de negociar Dalot, Neville argumentou que o United precisa primeiro se desfazer dos jogadores de defesa que não estão disponíveis. "Eu dispensaria Mazraoui muito antes dele. Martinez, De Ligt... De Ligt não joga futebol. Se um jogador sofre lesões frequentes e não joga futebol, o fato de não ter jogado não significa que ele deva ficar à frente de quem joga toda semana e se dispõe a ajudar. Você quer alguém com quem possa contar e que esteja disponível para jogar. Então De Ligt precisa sair."

Quem fica e quem sai na reformulação do elenco de Pochettino

Ao avaliar o elenco, Neville apontou quais jogadores Pochettino deve querer manter. Neville disse: "Um novo goleiro... Acho que ele vai querer alguém para disputar a posição com [Senne] Lammens. Não estou dizendo que vá substituir Lammens; acho que vimos o suficiente na temporada passada para seguir com ele. Defensores... Ele vai manter [Luke] Shaw porque o conhece e provavelmente vai conseguir tirar o melhor dele. O problema de Luke são as lesões, e será preciso administrar isso. Vai manter [Harry] Maguire porque confia nele e o vê como um soldado, alguém capaz de cumprir uma função. Vai manter [Leny] Yoro porque acha que há algo a desenvolver nele. Eu emprestaria [Ayden] Heaven para que ganhe experiência na Championship. Ele ainda está muito longe do nível necessário; é injusto colocá-lo na situação em que está."

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No meio-campo, Neville acredita que Pochettino trabalhará com várias opções, entre jovens e jogadores mais experientes, mas abrirá mão de Mount. "Eu manteria Bruno [Fernandes], Kobbie [Mainoo], [Youri] Tielemans. Mount teria que sair. [Andrey] Santos... Mauricio pode gostar dele porque é jovem, tem mobilidade e é agressivo; talvez consiga tirar algo dele. Ele e [Carlos] Baleba estarão naquele setor central. Mount é quem sai desse grupo de meio-campistas."

No ataque, os salários e a adequação tática determinarão quem sobreviverá à reformulação. "Zirkzee tem que sair, sem dúvida. Acho que Marcus tem que sair, 100%, porque ganha muito dinheiro e essa história já é bem conhecida. Eles não podem pagar esse salário a ele; é preciso se livrar dessa despesa o quanto antes. Ele vai trabalhar com Amad [Diallo], com [Bryan] Mbeumo, com [Matheus] Cunha e com [Benjamin] Sesko. Vai usar [Patrick] Dorgu no curto prazo, mas ele será um dos que sairão nos próximos dois anos. [Manuel] Ugarte vai sair, 100%."

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Um plano de três anos para recuperar o Manchester United

Pochettino terá um teste imediato fora de casa contra o Liverpool no domingo, enquanto tenta interromper a queda do United na tabela da Premier League. Neville, porém, acredita que corrigir os problemas do elenco exigirá saídas em etapas, ao longo de verões consecutivos. "Olhando para o elenco agora, eu diria que Martinez sairia, De Ligt sairia, Mazraoui sairia, Mount sairia. Essa seria a primeira leva no próximo verão. Rashford, se for possível, e Zirkzee também. E, no ano seguinte, você olharia para Shaw, Maguire, Dalot e Bruno. Essa seria a segunda leva e, talvez, a essa altura, você já tivesse tomado uma decisão sobre Baleba e Santos."

Com nomes experientes como Fernandes, Maguire e Shaw previstos para a segunda fase de saídas, soluções rápidas continuam fora da realidade em Old Trafford. "Mas o prazo mais curto em que Mauricio Pochettino pode desmanchar este elenco é de duas temporadas, se fizer um bom trabalho. Pode levar três para desmanchá-lo", concluiu Neville.