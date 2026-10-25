Danks, que substituiu Kompany no banco após o colapso do treinador na sexta-feira, na vitória por 3 a 1 fora de casa em Freiburg, revelou ao microfone da DAZN que o belga entrou em contato com ele logo após o apito final: "Vinnie já me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: 'Bom trabalho.' Ele está feliz."

Danks contou que agradeceu, mas pediu ao técnico que seguisse as orientações: "Eu só respondi: 'Ótimo, mas agora descanse.' E mandei um emoji de beijo para ele. Espero que continue descansando."

Afinal, os dirigentes do maior campeão da Alemanha querem que Kompany pense em futebol o mínimo possível neste momento, enquanto se recupera no hospital do colapso sofrido na sexta-feira. Segundo Max Eberl, "nenhum de nós falou com ele por telefone nem trocou mensagens antes do jogo".

"Ele terá todo o tempo necessário": Eberl pede paciência com Kompany

Antes da partida, Danks havia indicado que o belga já estava melhor: "As notícias neste momento são muito positivas. Ele está estável, se sente bem. Está um pouco melhor. Ainda estão sendo feitos exames, mas as primeiras notícias são muito positivas."

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Uma volta rápida, porém, não é esperada. Eberl havia deixado isso claro recentemente: "Não estamos falando de dias, estamos falando de semanas. Isso precisa estar claro para todos nós."

Depois da partida em Freiburg, Eberl voltou a ressaltar que a recuperação pode levar tempo. O Bayern, porém, não vai pressionar Kompany: "Ele terá todo o tempo necessário para se recuperar de verdade. E, quando estiver recuperado, muito provavelmente terá mais uma semana para ficar completamente bem", garantiu Eberl. Mas, diante da dedicação do técnico do Bayern ao trabalho, ele já demonstrou preocupação: "Espero que ele aceite isso."

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"Ainda não é definitivo": Kompany segue sem diagnóstico fechado

Atualmente, Kompany, que, segundo Eberl, já não sente dores de cabeça, está "passando por exames detalhados". Questionado se já existe um diagnóstico preciso, Eberl respondeu: "Ainda não é definitivo." Mesmo assim, o dirigente de 53 anos tem uma certeza: "Esses jogos e vitórias são o melhor remédio para ele!"

O diretor esportivo também se mostrou muito satisfeito com a forma como o Bayern lidou com o choque e conquistou, com luta e bom futebol, a difícil vitória fora de casa em Freiburg: "O que fizemos como grupo, o time e a comissão técnica, que perderam sua figura de referência, é realmente extraordinário. É uma vitória muito maior do que apenas três pontos."

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Antes do jogo pela Copa da Alemanha e do duelo com o BVB, Eberl só tem uma preocupação com o Bayern

Com os três pontos, o Bayern segue na liderança da Bundesliga. Após sete rodadas, o maior campeão da Alemanha soma 17 pontos. Graças ao melhor saldo de gols, a equipe de Munique está à frente do BVB, que tem a mesma pontuação. Na quarta-feira, o Bayern enfrenta o 1. FC Magdeburg pela Copa da Alemanha, antes do confronto de destaque da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, no sábado à noite.

Na avaliação de Eberl, se o Bayern repetir a atuação de Freiburg, dificilmente algo dará errado. Mas ele quer que os próximos confrontos sejam decididos mais cedo: "O time fez uma partida fora de casa quase perfeita durante 80 minutos. A única coisa que faltou foi marcar o terceiro gol e fazer 3 a 0. Assim, você acaba passando por dificuldades de novo."

Naquela noite especial, porém, isso era secundário para ele: "Este jogo tem muitas histórias e é uma grande vitória."



