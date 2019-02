Mancini vê São Paulo em "desequilíbrio mental" após derrota em clássico

Técnico interino do Tricolor reconhece falta de confiança do elenco e destaca semana livre para trabalhar como importante para o próximo jogo

Depois da derrota sofrida por 2 a 1 contra o Corinthians no último domingo (17), o técnico interino do São Paulo, Vagner Mancini, reconheceu que a equipe não consegue engrenar boa sequência de jogos por falta de estabilidade mental.

"É difícil falar em técnica porque hoje faltou isso, mais uma vez. Difícil falar em técnica quando você tem um desequilíbrio mental. O atleta não consegue render o máximo se tiver algum problema mental. Estamos com a autoestima baixa dentro de campo. É isso que temos que corrigir. Nós oscilamos dentro do jogo e não foi parte física, nem técnica. Enxergo a gente muito abaixo do que pode render", destacou Mancini.

O treinador ainda pontuou a semana sem compromissos oficiais como importantes para se organizar até receber o RB Brasil no próximo domingo (24), no Estádio do Morumbi.

"Isso nos deixa chateados, mas temos que reagir. Se a gente não enxergar esses problemas, tudo fica mais difícil. Agora, a gente vai ter jogos com a semana inteira para treinar. Acho importante dar confiança e convicção para que a gente dê as mãos e siga em frente", salientou.

O São Paulo não vence há quatro jogos. Seu último triunfo veio no dia 3 de fevereiro contra o São Bento. Desde então, foram três derrotas, um empate e a eliminação na segunda fase classificatória da Copa Libertadores.

Na tarde desta segunda-feira (18), o técnico Cuca será apresentado, mas ainda não assumirá o comando da equipe por estar em tratamento de uma aterosclerose. Enquanto isso, Mancini segue no comando.