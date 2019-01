Mancini promete analisar assunto Pato no São Paulo “com muito carinho”

Novo coordenador técnico do Tricolor comentou sobre assuntos ligados ao mercado e ao elenco comandado por Jardine

O novo coordenador técnico do São Paulo, Vagner Mancini, falou pela primeira vez como funcionário do clube do Morumbi. Com a delegação do Tricolor nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, o dirigente comentou sobre assuntos ligados a formação do elenco comandado por André Jardine.

Questionado sobre as especulações a respeito de um possível retorno de Alexandre Pato ao São Paulo, Mancini disse que analisará a situação “com muito carinho”.

“Mais um assunto também que surgiu hoje. Não estou a par ainda de tudo. Talvez, ao longo do dia a gente defina alguma coisa. Mas é um nome de peso, não tenha dúvida. Um atleta de destaque, que já jogou no São Paulo e que certamente vai ser analisado com muito carinho”, afirmou.



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images Sport)

Mancini também comentou o interesse do Fluminense em tirar Nenê do São Paulo e citou que o jogador é fundamental para o elenco.

“Não estava a par ainda, mas vou checar a informação. É lógico que o mercado está de olho em vários atletas do São Paulo. Temos que analisar. O Nenê é um atleta importante dentro do sistema de jogo, um atleta que fez muitos jogos, tem alto índice de jogos, se levarmos em conta o fato da idade e do tanto que ele jogou. Você vê que é um atleta diferenciado. Eu, particularmente, tenho muita informação a passar e a conversar com o Nenê, porque tive oportunidade de jogar com o Nenê. Então, é uma amizade, uma relação de confiança de muitos anos. Certamente, hoje eu o vejo como uma peça fundamental. Lógico que vamos sentar e analisar tudo aquilo que surgir em termos de interesse de outras equipes”, ressaltou.



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Por fim, Mancini falou sobre a chegada de Willian Farias com quem trabalhou no Vitória, quando exercia o cargo de treinador.

“Fui consultado ainda pelo Jardine. Nós estávamos juntos no curso da CBF quando o Jardine me perguntou sobre o Willian Farias. Naquele momento, eu ainda não estava certo no São Paulo. Havia uma possibilidade, posterior a isso é que fizemos o acerto. Fui consultado, dei minha opinião. Acho que o Willian Farias tem tudo para ajudar o São Paulo, assim como outros atletas que estão aí também tiveram de certa forma uma consulta à minha pessoa em outras ocasiões”, concluiu.