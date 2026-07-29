Em tom de arrependimento e com palavras que carregavam muitos pedidos de desculpas, Roberto Mancini apareceu pela primeira vez após seu chocante retorno ao comando da seleção italiana, abrindo o coração para admitir seu erro histórico quando abandonou a Azzurra em favor da oferta saudita.

Roberto Mancini apresentou um pedido de desculpas público em sua primeira coletiva de imprensa na quarta-feira, após ser reconduzido ao cargo de técnico da seleção da Itália, que atravessa uma crise sem precedentes, apenas três anos depois de sua surpreendente demissão para assumir a seleção saudita com um contrato milionário.

Mancini (61 anos) disse, em tom triste: "Estou muito arrependido, o que aconteceu foi como perder a companheira da minha vida, cometi um erro gravíssimo, peço desculpas por tudo o que aconteceu nos últimos três anos, e vou dar o meu melhor para devolver a seleção ao seu lugar de direito".

A crise da Itália abre a porta para seu retorno

O retorno de Mancini veio após um novo desastre para o futebol italiano, com a Azzurra fracassando pela terceira vez consecutiva em se classificar para a Copa do Mundo, depois de perder na repescagem para a Bósnia e Herzegovina em abril passado, o que derrubou o presidente da federação Gabriele Gravina e o técnico Gennaro Gattuso.

Mancini havia levado a Itália à glória europeia com o título da Euro 2021, antes de chocar a todos com sua demissão em agosto de 2023 para assumir o comando da Arábia Saudita apenas duas semanas depois, em um movimento que muitos consideraram uma traição.

Sobre aquele período, ele disse: "Aquilo foi inteiramente culpa minha, houve uma falha de comunicação com Gravina, mas assumo total responsabilidade".

A quarta opção e a aposta no futuro

A imprensa italiana revelou que Mancini foi a quarta opção da federação, depois da recusa de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola em assumir a missão, e do descarte de Andrea Pirlo por causa de preocupações relacionadas a um acordo de patrocínio com uma empresa russa de apostas.

Sua primeira partida após o retorno será contra a Bélgica na Liga das Nações da Uefa no dia 25 de setembro, no Estádio Olímpico de Roma. Sobre a recepção esperada da torcida, ele disse: "Sei que alguns serão contra mim, espero que a equipe apresente um desempenho bom o suficiente para que as pessoas me perdoem".

Em seu novo projeto, Mancini aposta em uma geração jovem liderada por Pio Esposito, Moise Kean e Nicolò Zaniolo no ataque, Sandro Tonali e Nicolò Barella no meio-campo, e Riccardo Calafiori e Gianluigi Donnarumma na defesa e no gol, com a crise da zaga central persistindo por causa dos problemas de Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi.

E acrescentou: "Não acho que estejamos numa situação tão ruim, temos várias opções entre atacantes e pontas, e são jovens que podem evoluir. Eu dei a Kean a chance da primeira convocação e o conheço bem, além disso fui o primeiro a convocar Zaniolo antes mesmo de ele jogar na Serie A".