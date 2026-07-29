Em tom de arrependimento e com palavras carregadas de desculpas, Roberto Mancini apareceu pela primeira vez após seu chocante retorno ao comando da seleção italiana, abrindo o coração e admitindo seu erro histórico ao abandonar a Azzurra em favor da proposta saudita.

Roberto Mancini apresentou um pedido de desculpas público em sua primeira coletiva de imprensa na quarta-feira, após ser reconduzido ao cargo de técnico da seleção da Itália, que atravessa uma crise sem precedentes, apenas três anos depois de sua surpreendente demissão para assumir a seleção saudita com um contrato milionário.

Em tom triste, Mancini (61 anos) disse: "Estou muito arrependido. O que aconteceu foi como perder a companheira da minha vida. Cometi um erro grave. Peço desculpas por tudo o que aconteceu nos últimos três anos, e vou dar o meu melhor para devolver a seleção nacional ao lugar que lhe é natural".

A crise da Itália abre a porta para seu retorno

O retorno de Mancini aconteceu após um novo desastre para o futebol italiano, com a Azzurra fracassando pela terceira vez consecutiva na classificação para a Copa do Mundo, depois da derrota na repescagem para a Bósnia e Herzegovina em abril passado, o que provocou a queda do presidente da federação, Gabriele Gravina, e do técnico Gennaro Gattuso.

Mancini havia levado a Itália à glória europeia com o título da Eurocopa 2021, antes de chocar a todos com sua demissão em agosto de 2023 para assumir o comando da Arábia Saudita apenas duas semanas depois, num movimento considerado por muitos como uma traição.

Sobre aquele período, ele disse: "Aquilo foi inteiramente culpa minha. Houve uma falha de comunicação com Gravina, mas assumo toda a responsabilidade".

A quarta opção e a aposta no futuro

A imprensa italiana revelou que Mancini foi a quarta opção da federação, após a recusa de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola em assumir a missão, e a exclusão de Andrea Pirlo por preocupações relacionadas a um acordo de patrocínio com uma empresa russa de apostas.

Seu primeiro jogo após o retorno será contra a Bélgica pela Liga das Nações da Europa no dia 25 de setembro, no Estádio Olímpico de Roma. Sobre a recepção esperada da torcida, disse: "Sei que alguns vão se opor a mim. Espero que a equipe apresente um desempenho bom o suficiente para que as pessoas me perdoem".

Em seu novo projeto, Mancini aposta em uma geração jovem liderada por Pio Esposito, Moise Kean e Nicolò Zaniolo no ataque, Sandro Tonali e Nicolò Barella no meio-campo, e Riccardo Calafiori e Gianluigi Donnarumma na defesa e no gol, com a persistente crise no miolo de zaga em razão dos problemas de Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi.

E acrescentou: "Não acho que estejamos numa situação tão ruim. Temos muitas opções entre atacantes e pontas, e são jovens que podem evoluir. Eu dei a Kean a oportunidade de estrear e o conheço muito bem, além de ter sido o primeiro a convocar Zaniolo antes mesmo de ele jogar na Serie A".