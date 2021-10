Mancini defende Neymar e diz: "a gente deveria abraçar mais o cara"

Ex-lateral da seleção brasileira também revelou que não levaria Daniel Alves para a Copa do Mundo

Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Mancini também se destacou no futebol italiano. Com a camisa da Roma, o lateral virou ídolo na Itália, se tornou um jogador versátil e chegou à seleção brasileira. Com a Canarinho, participou da incrível conquista da Copa América em 2004, sediada no Peru. Na ocasião, a equipe então comandada por Carlos Alberto Parreira superou a Argentina, que era apontada como a grande favorita.

Em bate papo exclusivo na Twitch da Goal , Mancini fez uma comparação entre aquela geração e a de hoje, comandada por Neymar e saiu em defesa do atual camisa 10 da seleção brasileira.

"Antigamente tinha as divisões de tarefas. Tinha o Ronaldinho, o Kaká o Rivaldo, o próprio Cafu. Hoje, o Neymar carrega sozinho esse bolo. Estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas que esperam algo do cara. Naquela época, no Peru, a gente tinha também o Alex, o Adriano, o Julio César, o Juan, Luis Fabiano, era uma seleção espetacular, foram os que não estavam ali. Antigamente você tinha muito mais atletas qualificados do que hoje", disse Mancini que continuou,



"O Neymar é o melhor jogador nosso e injustamente está sendo muito criticado. Você vai na Argentina e o Messi é abraçado, você vai em Portugal e o Cristiano é abraço. Vamos ajudar o cara, colocar ele para cima. Tem defeitos? Tem sim. Amadureceu? Amadureceu. Mas é porrada o tempo todo no melhor talento que temos. A carga é muito em cima dele, o ser humano não aguenta, ele é ser humano. O futebol te suga muito, ainda mais quando você atinge um nível como o Neymar atingiu. A gente deveria rever essa questão e abraçar mais o cara. O Neymar é alegria, dible, que joga bonito, falando em jogar a última Copa, isso para nós é um tiro no pé. A gente deveria abraçar mais o cara, apoiar mais. A nova geração é boa, estão surgindo bons jogadores".

Hoje treinador de futebol, Mancini analisou o trabalho de Tite na seleção brasileira e aprovou a última partida, diante do Uruguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"A seleção nos últimos jogos era muito burocrática, mas contra o Uruguai realmente mostrou o que é a seleção brasileira. O Brasil foi audacioso, jogou para frente. Tite vem fazendo um bom trabalho, os números mostram isso. Claro que a gente espera que vença a Copa do Mundo, o Brasil saiu precocemente nas últimas Copas, mas acredito no trabalho do Tite. Ele é estudioso, é vencedor. Agora, com as novas descobertas, com Antony, Raphinha..."

Por fim, Mancini revelou que, se fosse o treinador da seleção brasileira, não levaria Daniel Alves para a Copa do Mundo.

"Daniel jogou muito tempo no São Paulo como meia. Lógico, pela bagagem, o cara vitorioso como ele é, é importante ter no grupo. Mas eu, sinceramente, não convocaria. O Daniel foi fantástico, tudo o que ele fez, conquistou muitas coisas, mas no momento tem outros que podem substituir ele melhor".

