Mancini: "Contra a Turquia, eu mudo. Barella precisa fazer mais gols, longa parada foi cansativa demais"

O técnico da Itália, Roberto Mancini, após o bom empate em Paris contra a França, falou na véspera do duelo em Bolonha contra a Turquia de Vincenzo Montella, válido pela quarta rodada da Nations League: "A coisa mais importante em um grupo é acreditar em si mesmo e pensar que se pode chegar a qualquer resultado".





"Os jogadores têm qualidade técnica e, quando estiverem mais conscientes do que valem, podem fazer muito. A escalação? Amanhã vamos mudar alguma coisa".

Em entrevista coletiva, Mancini depois destacou a força do adversário: "Montella fez um grande trabalho ao recolocar a seleção turca na Copa do Mundo e na Liga A da Nations League. Neste momento, está tendo um pouco mais de dificuldade também porque lhe faltam vários jogadores importantes. Não será um jogo tão previsível assim, a Turquia é uma ótima equipe, no jogo de ida fomos bem e amanhã vai depender de nós. Não devemos subestimar a Turquia só porque perdeu para a Bélgica, o erro que não devemos cometer é pensar que será um duelo simples".

Ao lado do treinador, também falou Nicolò Barella: "Ele ainda é jovem e pode representar muito para a seleção. Embora eu concorde com ele: precisa melhorar em termos de gols", disse Mancini.

Antes da última das quatro partidas previstas, o técnico faz um pequeno balanço: "Nesta pausa, nos divertimos, espero que os jogadores também. Agora precisamos fechar com chave de ouro". Melhor este formato, com pausas mais longas e mais partidas, ou o anterior? "Não sei, acho que assim é cansativo demais, sobretudo para os jogadores", disse Mancini, 'reprovando' os quatro jogos distribuídos entre dois fins de semana.







