Compartilhar Siga GOAL no Google

Roberto Mancini sinalizou uma nova e ousada era para a Itália ao incluir várias jovens promessas ainda sem jogos pela seleção em sua mais recente convocação de 31 jogadores. Na preparação para confrontos importantes pela Liga das Nações contra França e Bélgica, o treinador mesclou veteranos consagrados com uma leva de jovens talentos empolgantes.

Publicidade

Nova geração ganha destaque

Em um sinal claro de suas intenções para o futuro da seleção italiana, Mancini incluiu um número significativo de novidades na lista de 31 jogadores convocados para a data Fifa de novembro. A convocação destaca o compromisso do técnico em observar os talentos emergentes do país, com chamados para Alphadjo Cisse, Simone Lontani e Riccardo Cassano. As novidades vêm após a concentração anterior de Mancini, na qual ele avaliou 34 jogadores, o que mostra uma redução gradual de suas opções sem fechar as portas para os jovens.

A lista também inclui Mattia Liberali, do Como, e o atacante Luca Koleosho, do Paris FC, ambos em busca de sua primeira partida pela seleção principal. A aposta nos jovens ocorre em um momento decisivo, enquanto a Itália tenta consolidar sua posição na Liga das Nações.

Situação da Itália na Liga das Nações

Outra presença que chama a atenção é a de Honest Ahanor, do Crystal Palace. Embora o defensor tenha disputado duas partidas em amistosos sob o comando de Silvio Baldini em junho, ele ainda não estreou em uma partida oficial pela seleção. Ahanor integrou o grupo de setembro, mas não entrou em campo. Depois, voltou à seleção sub-21 para ajudar na campanha das eliminatórias do Campeonato Europeu.

A próxima semana será decisiva para a Itália, que busca ultrapassar seus rivais na liderança da classificação. Atualmente, a seleção italiana ocupa o segundo lugar em seu grupo na Liga das Nações, com sete pontos em quatro jogos. Está atrás da líder França (10 pontos) e tem uma pequena vantagem sobre a Bélgica, terceira colocada (seis pontos), e a Turquia, lanterna e ainda sem vitórias. A Itália receberá a França em Milão na quinta-feira, 12 de novembro, em um confronto que promete reeditar o duelo intenso entre as equipes em Paris no mês passado. Depois da partida em casa, a equipe de Mancini viajará para enfrentar a Bélgica no domingo, 15 de novembro.

Publicidade Publicidade

Figurinhas conhecidas e desfalques por lesão

Apesar da chegada de novos jogadores, a base da equipe permanece praticamente intacta. Gianluigi Donnarumma segue como referência na defesa, ao lado dos pilares Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. No meio-campo, Nicolo Barella, Sandro Tonali e Federico Dimarco mantiveram seus lugares.

Tópicos relacionados

O elenco, porém, também sofreu baixas. O capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, é um desfalque importante após sofrer uma lesão na recente derrota de seu clube por 2 a 0 para a Juventus, partida em que foi substituído no intervalo. Em uma notícia mais positiva, Marco Palestra volta à seleção. O defensor recuperou recentemente seu espaço no time titular do Chelsea após um início de temporada na Premier League marcado por lesões, dando a Mancini mais opções nas laterais.

Lista completa de convocados da Itália

Os goleiros são Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario. Para a defesa, Mancini escolheu Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Palestra e Giorgio Scalvini. A lista de meio-campistas é extensa e inclui Barella, Cassano, Issa Doumbia, Nicolo Fagioli, Davide Frattesi, Lontani, Niccolo Pisilli, Samuele Ricci, Alessandro Romano e Tonali.

Publicidade

No ataque, os convocados são Nicolo Cambiaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Luca Koleosho, Mattia Liberali, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara e Nicolo Zaniolo.