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SID

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"Manchou a reputação do futebol": técnico alemão é acusado após escândalo de espionagem na Inglaterra

Championship
Southampton

O técnico alemão Tonda Eckert foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de espionagem contra times adversários.

A federação divulgou a notícia na quarta-feira. O clube de Eckert, o FC Southampton, da segunda divisão inglesa, garantiu sua “cooperação total”.

“Tonda Eckert foi acusado de três violações da regra E3.1 relacionadas a conduta imprópria”, escreveu a FA em um comunicado.

O técnico teria “manchado a reputação do futebol” ao “ordenar e/ou autorizar”, entre dezembro de 2025 e maio de 2026, a observação de treinos dos próximos adversários Oxford United, Ipswich Town e FC Middlesbrough, acrescentou o comunicado. Eckert tem uma semana para se pronunciar sobre o assunto.

FC Southampton reage: “O clube apoia Tonda incondicionalmente”

O Southampton reagiu imediatamente. “Tonda e o clube continuarão a cooperar de forma irrestrita e aberta com a FA”, informou o clube da segunda divisão: “O clube apoia totalmente Tonda e sua comissão técnica.” Por enquanto, o clube não fará mais comentários sobre o processo.

O caso de espionagem veio à tona em maio, quando um funcionário do clube foi flagrado espionando o treino do FC Middlesbrough antes da partida das semifinais dos playoffs da Championship. Em consequência, o Southampton foi excluído das partidas decisivas para o acesso.

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