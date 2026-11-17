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Seja com Pochettino, seja por meio do mercado, Joshua Zirkzee se decidiu: não quer mais ficar no banco como reserva e busca espaço para jogar.

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Tudo pronto para mais um capítulo. A novela Joshua Zirkzee voltou a ganhar força e já começou a esquentar com a aproximação da próxima janela de transferências de inverno. Desta vez, porém, há uma novidade importante: o atacante holandês decidiu colocar a necessidade de voltar a ter espaço e minutos em campo acima do orgulho ferido por ainda não ter conseguido brilhar na Premier League.

No Manchester United, tudo está mudando mais uma vez, e a chegada de Mauricio Pochettino ao comando da equipe pode dar uma nova oportunidade ao holandês. Ele, porém, finalmente começa a colocar a possibilidade de sair em janeiro no topo de sua lista de prioridades.

RECOMEÇO COM POCHETTINO? - Até agora, Zirkzee somou apenas 89 minutos na Premier League, distribuídos em 6 partidas, e marcou 1 gol. Na Champions League, foi um pouco melhor: 1 gol em 73 minutos, ao longo de 3 jogos. E, até na Carabao Cup, na derrota para o Brighton, Zrikzee só entrou em campo vindo do banco por decisão de Carrick. Agora, Pochettino chegará a Old Trafford com um estilo de jogo um pouco diferente do adotado pelo ex-meio-campista dos Red Devils, mas a presença de Sesko, Cunha e até Rashford e Mbeumo no elenco ainda pode deixá-lo à margem.

SIM À ITÁLIA - É aí que entra o mercado de transferências. Pela primeira vez em muito tempo, Zirkzee pode dar prioridade ao retorno ao Campeonato Italiano, onde despontou nos tempos de Bologna. Segundo Fabrizio Romano, o ex-jogador do Bayern de Munique pensa seriamente em voltar à Itália, onde tem muitos interessados e esteve perto de retornar já no último verão europeu.

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JUVENTUS E NAPOLI DE OLHO - No verão europeu, Paratici tentou levá-lo para a Fiorentina, mas os custos e a vontade do jogador impediram o negócio. Em janeiro, o cenário pode ser diferente: a possibilidade de um empréstimo colocaria vários outros clubes na disputa por ele. O Napoli de Manna procura um atacante para jogar ao lado de Hojlund e havia procurado Varela, do Monza, mas os custos dessa negociação seriam menos vantajosos do que os da contratação do holandês. A Juventus também procurou o português, que tem em Ricky Massara um admirador desde os tempos da Roma. Ele não é um centroavante de ofício e não seria o perfil ideal para Spalletti, mas os contatos existem.