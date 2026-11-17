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Seja com Pochettino, seja por meio do mercado, Joshua Zirkzee se decidiu: não quer mais ficar no banco como reserva e busca mais oportunidades para jogar.

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Tudo pronto para recomeçar. A novela Joshua Zirkzee voltou a ganhar força às vésperas da próxima janela de transferências de janeiro. Mas há uma novidade importante em relação ao passado: o atacante holandês decidiu colocar a necessidade de voltar a ter espaço e jogar mais minutos à frente do orgulho ferido por ainda não ter conseguido brilhar na Premier League.

Em Manchester , no United, tudo está mudando mais uma vez. A chegada de Mauricio Pochettino ao comando da equipe pode dar uma nova oportunidade ao holandês, que, porém, finalmente começa a colocar uma saída em janeiro no topo de sua lista de prioridades.

VOLTA POR CIMA COM POCHETTINO? - Até agora, Zirkzee somou apenas 89 minutos na Premier League, distribuídos em seis partidas, com um gol marcado. Na Champions League, foi um pouco melhor: um gol em 73 minutos disputados ao longo de três jogos. E até na Carabao Cup, na derrota para o Brighton, Zrikzee só entrou em campo vindo do banco por decisão de Carrick. Agora, Pochettino chegará a Old Trafford com um estilo de jogo um pouco diferente daquele adotado pelo ex-meio-campista do United, mas a presença de Sesko, Cunha e até Rashford e Mbeumo no elenco ainda pode deixá-lo à margem.

SIM À ITÁLIA - É aí que entra o mercado de transferências. Pela primeira vez em muito tempo, Zirkzee pode dar prioridade ao retorno ao Campeonato Italiano, onde despontou nos tempos de Bologna. Segundo Fabrizio Romano, o ex-jogador do Bayern de Munique pensa seriamente em voltar à Itália, onde tem muitos admiradores e esteve perto de retornar já no último verão europeu.

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JUVENTUS E NAPOLI ESTÃO DE OLHO - No verão europeu, Paratici fez uma tentativa para levá-lo à Fiorentina, mas os custos e a vontade do jogador impediram o negócio. Em janeiro, a situação pode ser diferente: a possibilidade de um empréstimo recolocaria vários outros clubes na disputa. O Napoli de Manna procura um atacante para jogar ao lado de Hojlund e havia procurado Varela, do Monza, mas os custos da negociação seriam menos vantajosos do que os de uma transferência do holandês. A Juventus também procurou o português, e Ricky Massara é admirador de Zirkzee desde os tempos de Roma. Ele não é um centroavante de ofício e não seria o perfil ideal para Spalletti, mas os contatos existem.