Manchester United x Young Boys: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com time misto, o Manchester United enfrenta o Young Boys nesta quarta-feira (8), no estádio Old Trafford, às 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Young Boys DATA Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado às oitavas de final na liderança do grupo F, o Manchester United deve ir para o jogo desta quarta-feira com mudanças na equipe titular.

Isso porque o técnico Ralf Rangnick pode dar descanso a algumas de suas principais peças, como Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Além disso, Varane e Pogba seguem como desfalques, enquanto Cavani, Shaw, Martial e Lingard são dúvidas.

Do outro lado, o Young Boys é o lanterna da chave, mas ainda sonha com uma possível classificação à Europa League. Para isso, o time suíço precisa vencer, além de torcer por um tropeço da Atalanta diante do Villarreal.

O time suíço tem lista longa de desfalques: Ballmoos, Zesiger, Fassnacht, Nsame, Garcia e Mambimbi estão fora. Apesar das baixas, a equipe deve ir a campo no esquema 4-3-3.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Mengi, Bailly, Telles; Matic, Van de Beek; Greenwood, Mata, Elanga; Martial.

Provável escalação do Young Boys: Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Lefort; Aebischer, Martins, Rieder; Elia, Siebatcheu, Ngamaleu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Crystal Palace Campeonato Inglês 5 de dezembro de 2021 Manchestr United 3 x 2 Arsenal Campeonato Inglês 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Norwich x Manchester United Campeonato Inglês 11 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília) Brentford x Manchester United Campeonato Inglês 14 de dezembro de 2021 16h30 (de Brasília)

YOUNG BOYS

JOGO CAMPEONATO DATA Young Boys 1 x 2 Servette Campeonato Suíço 4 de dezembro de 2021 Young Boys 3 x 1 Lugano Campeonato Suíço 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas