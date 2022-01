Manchester United x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Manchester United e Wolverhampton se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 14h30 (de Brasília), no estádio Old Trafford, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivoda ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Manchester United x Wolverhampton DATA Segunda-feira, 3 de janeiro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Com 31 pontos, o Manchester United volta a campo mirando a segunda vitória consecutiva depois de bater o Burnley por 3 a 1.

Para o confronto, o técnico Ralf Rangnick contará com o retorno de Bruno Fernandes, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Victor Lindelof, recuperado da Covid-19.

Por outro lado, Raphael Varane parece pronto para começar no lugar de Eric Bailly.

Já o Wolverhampton, com 25 pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Bruno Lage, ainda não sabe quem ele terá disponível após o surto da Covid-19 que atingiu a equipe. Vale lembrar que o jogo contra o Arsenal na terça-feira (28) foi cancelado.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Cavani.

Provável escalação do Wolverhampton: Sá; Semedo, Kilman, Coady e Saiss, Marçal; Moutinho, Neves, Trincão e Podence; Jiménez.

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 1 Manchester United Premier League 27 de dezembro de 2021 Manchester United 3 x 1 Burnley Premier League 30 de dezembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Aston Villa Copa da Inglaterra 10 de janeiro de 2022 16h55 (de Brasília) Aston Villa x Manchester United Premier League 15 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília)

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 1 Wolves Premier League 15 de dezembro de 2021 Wolves 0 x 0 Chelsea Premier League 19 de dezembro de 2021

